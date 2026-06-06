Comisión de la Cámara reactiva investigación por violación de topes de campaña de Petro y podría llamar a indagatoria al presidente

Una ponencia de dos congresistas reopen el caso tras tres años de pruebas. La comisión decidirá en dos semanas si vincula a Gustavo Petro. Se incluyen pagos no declarados, aportes de Fecode y USO, y gastos aéreos con Sadi SAS.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se encuentra en un punto crítico respecto al caso que investiga la violación de los topes de campaña del presidente Gustavo Petro durante las elecciones de 2022.

Aunque algunos sectores del Congreso anticipaban que el proceso terminaría archivado, una ponencia firmada por los congresistas Alirio Uribe (Pacto Histórico) y Gloria Arizabaleta (Fuerza de la Paz) ha reactivado la investigación de manera automática. Esta decisión se produce después de tres años de recolección de pruebas y testimonios, y ahora la comisión debe determinar, en un plazo de aproximadamente dos semanas, si se llama a indagatoria al mandatario y se le vincula formalmente a un proceso.

Los investigadores coinciden en que aún existen asuntos clave por esclarecer, entre ellos la necesidad de que el presidentecomparezca en versión libre, lo que equivaldría a su vinculación legal al expediente. Cabe recordar que la Fiscalía ya imputó cargos a Ricardo Roa, gerente de la campaña, por estos mismos hechos, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a la campaña por superar los límites en más de 5.300 millones de pesos.

Entre los puntos que los legisladores Arizabaleta y Carrillo (coautor de la ponencia) consideran prioritarios para profundizar se encuentran los pagos a testigos electorales no declarados, el aporte del sindicato USO, la contribución de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) por 500 millones de pesos, y los gastos de transporte aéreo pagados a la empresa Sadi SAS. Estos últimos ascendieron a más de 1.249 millones de pesos en la primera vuelta y 962 millones en la segunda, según datos que también son revisados por la Corte Suprema de Justicia.

Los investigadores señalan que la cadena de intermediaciones para ocultar el origen de los recursos, especialmente el de Fecode, refleja una posible intención deliberada de eludir el control estatal. Agregan que, de tratarse de una colaboración legítima, bastaba con declararla e identificar al aportante, pero en su lugar se diseñó una triangulación financiera compleja que habría debido ser detectable para cualquier persona responsable de supervisar las finanzas de la campaña.

El panorama se complica porque la comisión dedicó buena parte de su tiempo a resolver 26 recusaciones presentadas contra el congresista Uribe, las cuales no prosperaron, pero postergaron el análisis del material probatorio remitido por el CNE. Ahora, el futuro del caso está en manos de los nuevos integrantes de la comisión que asumirán el 20 de julio.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación paralela por la presunta mora en el actuar de las autoridades electorales. En el plano político, el caso toma relevancia en la segunda vuelta presidencial, donde el candidato Abelardo De La Espriella ha sido vinculado, aunque con un fallo judicial que le prohíbe el uso de la camiseta de la Selección Colombia mientras se resuelve una tutela.

También se discute el destino de los recursos recolectados para una eventual Asamblea Nacional Constituyente, suma que asciende a 3.000 millones de pesos y que genera interrogantes sobre su manejo. La reactivación del proceso asegura que el debate sobre la financiación de la campaña ganadora continuará en el ámbito jurídico y político en los próximos meses





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