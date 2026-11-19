La Comisión de Disciplina Judicial investiga al magistrado antioqueño por exceder sus funciones al criticar al presidente Abelardo de la Espriella tras la captura de Néider Yesid Uñates López.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó formalmente iniciar un proceso disciplinario contra el juez de control de garantías que presidió la audiencia de legalización de la captura de Néider Yesid Uñates López. Esta resolución se publicó en un comunicado oficial con fecha del 18 de noviembre de 2026, confirmando que la entidad superior supervisora examinará la conducta del funcionario.

El antecedente inmediato de esta acción normativa surge del conflicto generado tras la detención del conocido como alias Primo Gay. Durante la diligencia, el magistrado emitió comentarios críticos sobre las declaraciones y la actitud del presidente Abelardo de la Espriella, lo que provocó que el jefe de Estado ordenara compulsar copias contra el juez por presunta extralimitación de funciones.

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Origen de la queja contra el magistrado

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial detalló en su documento que la investigación busca determinar si el juez excedió los límites de sus atribuciones judiciales. El análisis se centra específicamente en los pronunciamientos que realizó el magistrado respecto a la exhibición pública de los detenidos y la intervención política del Presidente de la República en esos hechos.

Según el texto oficial, el propósito es establecer si tales valoraciones jurídicas y políticas excedieron el objeto de la diligencia de captura. El funcionario fue señalado por realizar afirmaciones que la entidad disciplinaria considera fuera del alcance estricto de sus competencias durante el proceso legal.

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Caso Primo Gay y contexto de la captura

Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, y Henry Sneyder Herrón Serna fueron capturados en la zona rural de Briceño en Antioquia. El juez de control de garantías estuvo a punto de declarar ilegales estas capturas debido al careo que protagonizó el mandatario con los detenidos, imagen que fue difundida ampliamente en video.

Finalmente, las capturas fueron declaradas legales y se ordenó el envío a prisión de ambos individuos como medida de aseguramiento. Este fallo judicial permitió que avanzaran las audiencias de imputación de cargos, consolidando el proceso contra dos figuras clave vinculadas a la estructura criminal en la región.

Atribuciones y delitos imputados a Primo Gay

La Fiscalía General de la Nación señala a Néider Yesid Uñates López de cometer delitos graves incluyendo secuestros, homicidios y actos de terrorismo. Estos crímenes se habrían cometido al servicio de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en el departamento de Antioquia.

Se le imputaron adicionalmente los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y uso ilegal de uniformes. La investigación fiscal indica que Uñates López tenía 23 años y habría ingresado a las disidencias de las Farc a la edad de 14 años.

Estructura jerárquica en el conflicto armado

Dentro de la organización criminal, Uñates López habría asumido el rol de coordinador en 2021. Tras la captura o muerte de otros líderes de la jerarquía, escaló a una posición de mayor autoridad dentro de la estructura 36, operando bajo el mando del alias Calarcá.

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El centro de operaciones de Primo Gay se ha identificado en los municipios de Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento y Angostura. Estas localidades pertenecen al norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño, áreas donde la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo un desafío de seguridad para el gobierno.

Defensa del presidente y consecuencias jurídicas

El presidente Abelardo de la Espriella había ordenado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que examinara las presuntas intervenciones del mandatario. El jefe de Estado consideró que sus expresiones contra los ciudadanos Primo Gay y Henry Sneyder Herrón Serna afectaron su dignidad humana.

El magistrado justificó su acción al señalar que las opiniones del presidente eran despectivas y que la exhibición pública de los detenidos constituyó una violación a los derechos fundamentales. Sin embargo, la Comisión de Disciplina Judicial está ahora evaluando si la respuesta judicial del juez fue proporcional y legal.

Próximos pasos en el proceso disciplinario

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha delegado en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia la responsabilidad de adelantar las actuaciones. Este organismo regional tiene la tarea de recopilar pruebas y escuchar testimonios para fundar o desestimar la eventual responsabilidad del juez.

Mientras se define el destino del magistrado, el proceso penal contra Néider Yesid Uñates López y Henry Sneyder Herrón Serna continúa su curso en las cárceles. Los detenidos aguardan las decisiones finales sobre su situación jurídica mientras el sistema de justicia evalúa la gravedad de los cargos imputados en Antioquia.