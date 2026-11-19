La comisión ordenó investigar a un juez de Medellín por ordenar compulsar copias contra el presidente Abelardo De la Espriella por sus declaraciones contra Primo Gay.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial dispuso la apertura de una inspección disciplinaria formal contra el juez de Control de Garantías Ambulante radicado en Medellín, Antioquia. Esta medida se adopta en respuesta a las graves denuncias surgidas tras la audiencia de legalización de captura de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay.

Mecanismo de Inspección contra el Juez

El tribunal superior de la rama judicial ordenó esta intervención porque el togado ambulatorio compulsó copias durante la audiencia. El funcionario judicial derivó el caso a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examinara la posible responsabilidad del presidente Abelardo De la Espriella. Esta acción judicial directa contra el jefe de Estado fue el detonante principal de la queja ante la Comisión Nacional.

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Las autoridades disciplinarias indicaron que recibieron múltiples quejas formales y analizaron informaciones publicadas en diversos medios de comunicación sobre las intervenciones del juez. El propósito central de esta inspección es determinar con precisión si los pronunciamientos del togado excedieron el propósito legítimo de la diligencia judicial. La entidad busca establecer si el funcionario incurrió en una extralimitación de sus funciones al abordar la actuación política del mandatario.

Posiciones de los Actores Involucrados

El presidente Abelardo De la Espriella se convirtió en el objetivo de la investigación al realizar declaraciones fuertes durante el operativo de captura. En la audiencia, De la Espriella calificó a Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, como una porquería, un miserable y un asesino despreciable. El mandatario también responsabilizó públicamente al capturado por el asesinato de 13 policías y afirmó que no quedaría impune por estos crímenes.

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El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, salió en defensa inmediata del presidente y cuestionó la decisión judicial. A través de la cuenta oficial del Ministerio del Interior en X, Ordóñez calificó la compulsión de copias como un contrasentido absoluto. Sostenía que el jefe de Estado no debía ser cuestionado por referirse en términos fuertes a un capturado señalado de graves crímenes contra la humanidad y el estado.

Impacto en la Imagen del Presidente y la Justicia

El juez de Antioquia consideró que las expresiones utilizadas por el mandatario podrían comprometer la dignidad humana y constituir un trato denigrante hacia los detenidos. La medida incluyó también la exhibición pública de Néider Yesid Uñates López y Esneider Errón Serna, otro de los capturados en el operativo. El togado interpretó que esta exposición vulneraba los derechos fundamentales de los implicados en el proceso.

Alejandro Ordóñez argumentó en tono de reproche que el mundo estaba al revés al investigar al presidente por desconocer la presunción de inocencia de Primo Gay. El ministro describió al detenido como un asesino que ha pasado por las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Sostuvo que es absurdo investigar al mandatario por cumplir con la ley y proteger al país.

Consecuencias y Próximos Pasos Procesales

La Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia debe practicar ahora las actuaciones correspondientes para determinar si la conducta del juez da lugar a una eventual responsabilidad disciplinaria. Este proceso establecerá si el funcionario judicial merece una sanción por haber desviado el foco de la audiencia hacia la figura del presidente de la República.

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El incidente pone de manifiesto la tensión entre la seguridad pública y los derechos de los detenidos en Colombia. Las declaraciones de Abelardo De la Espriella sobre alias Primo Gay, quien también es señalado por el secuestro de dos campesinos, generan un debate nacional sobre el trato que deben recibir los criminales. El gobierno ha dejado claro que seguirá llamando a los terroristas por lo que son.

La reacción del ministro fue contundente ante quienes se preocupan más por las palabras del mandatario que por los delitos atribuidos al detenido. Ordóñez afirmó que repudian socialmente a los responsables de barbarie y que basta de consentir a los criminales. Este conflicto judicial entre el poder ejecutivo y la rama judicial en Antioquia requiere atención inmediata para resolver la legalidad de las acciones emprendidas.