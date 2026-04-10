Comité Intergremial de Santander Insta al Diálogo para Resolver Crisis por Bloqueos Viales

El Comité Intergremial de Santander hace un llamado urgente a las autoridades y manifestantes para buscar soluciones concertadas ante los bloqueos de vías en el departamento, generados por las protestas por el alza en los avalúos catastrales. Se busca garantizar la movilidad y mitigar el impacto económico y social.

El Comité Intergremial de Santander , en un gesto de urgencia, ha emitido un llamado a las autoridades gubernamentales y a los manifestantes que se encuentran participando en las protestas por el incremento en los avalúos catastrales. Este llamado tiene como objetivo principal la búsqueda de soluciones concertadas y el diálogo constructivo para mitigar la crisis que se ha desatado a raíz de los bloqueos de vías que actualmente afectan al departamento.

El pronunciamiento, emanado de la voz unificada del gremio, refleja una profunda preocupación por las interrupciones en los corredores viales estratégicos de Santander. Si bien se reconoce y se respeta el derecho constitucional a la protesta, el Comité Intergremial subraya que el cierre de vías no constituye el mecanismo más adecuado ni la vía más efectiva para canalizar las inconformidades y expresar las demandas de la ciudadanía. La estrategia del bloqueo, aunque visible y llamativa, conlleva consecuencias negativas significativas que impactan diversos sectores de la sociedad, desde la economía hasta el bienestar social. La propuesta del Comité se enfoca en priorizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos como herramientas para resolver el conflicto de manera pacífica y sostenible. \La situación actual, caracterizada por los bloqueos en sectores neurálgicos como Lebrija, Piedecuesta, Sabana de Torres, El Playón, y la crucial conexión vial hacia Cúcuta, ha generado una serie de complicaciones con efectos perjudiciales que se extienden a lo largo y ancho del departamento. Los gremios económicos de Santander han alertado sobre el impacto devastador que estos bloqueos están teniendo sobre la movilidad, el transporte de mercancías y, en consecuencia, sobre la eficiencia de las cadenas de suministro. Esta interrupción en el flujo de bienes y servicios afecta tanto a los empresarios, quienes enfrentan un aumento considerable en los costos logísticos, como a los consumidores, quienes pueden verse perjudicados por la posible escasez de productos básicos y el incremento en los precios. Además de las implicaciones económicas, el Comité Intergremial también ha señalado las consecuencias sociales del cierre de vías, incluyendo la limitación del acceso al trabajo, la dificultad para acceder a los servicios de salud y otras necesidades básicas, y la interrupción de la vida cotidiana de los ciudadanos. La situación exige una respuesta inmediata y coordinada para minimizar los daños y restablecer la normalidad en el departamento. \En vista de la gravedad de la situación, el Comité Intergremial de Santander ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional, a las administraciones locales y a los líderes de las manifestaciones. La propuesta central es la instalación inmediata de mesas de diálogo técnico, donde se puedan discutir y analizar las causas subyacentes del conflicto, y donde se puedan explorar y proponer soluciones concretas y efectivas. La premisa fundamental es la búsqueda de acuerdos que satisfagan las demandas de los manifestantes sin afectar el desarrollo económico y el bienestar de la población. Asimismo, el Comité insistió en la necesidad de que las autoridades competentes, en colaboración con las fuerzas del orden, garanticen la libre movilidad en las vías del departamento mientras avanzan las conversaciones y el diálogo. Esta medida es crucial para prevenir mayores afectaciones a la economía local y para minimizar el impacto negativo en la vida diaria de los ciudadanos. El pronunciamiento concluye con una firme declaración: “El desarrollo de Santander depende de la estabilidad, el respeto y la búsqueda de acuerdos”. Esta frase resume la esencia del mensaje del Comité Intergremial, que busca promover un ambiente de diálogo, colaboración y entendimiento para superar la crisis y construir un futuro próspero para el departamento





BLUSantanderes / 🏆 18. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Santander Bloqueos Viales Protestas Diálogo Economía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van casi 6.000 casos de varicela este año en Colombia: experta hace recomendaciones para evitar contagiosBogotá, Antioquia, Norte de Santander y Santander, son algunas de las regiones más afectadas.

Read more »

Sergio Fajardo busca frenar la Constituyente con un comité para recolectar firmasEl excandidato presidencial Sergio Fajardo solicitó a la Registraduría Nacional la inscripción de un comité para recolectar firmas con el objetivo de impedir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. La iniciativa, denominada 'Referendo por la estabilidad constitucional 2026-2030', busca un período de estabilidad constitucional frente a la propuesta impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.

Read more »

Campesinos de Lebrija irán a Bogotá a dialogar con el IGAC por bloqueos en SantanderEl alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, anunció una medida para aliviar la carga económica de los contribuyentes,

Read more »

Fajardo y Edna Bonilla lanzan comité promotor del referendo en defensa de la ConstituciónPeriodista

Read more »

En Montería el Comité Territorial de Convivencia activó acciones para proteger derechos de estudiantesLa administración municipal señala que reafirma su compromiso con la promoción de entornos escolares seguros, respetuosos e inclusivos .

Read more »

Bloqueos por el alza del impuesto predial paralizan vías en Santander, Boyacá y Norte de SantanderCasos como el de fincas que pasaron de un avalúo de 150 millones a más de 700 millones de pesos reflejan la magnitud del problema.

Read more »