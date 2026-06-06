Comité Promotor solicita a Registraduría el archivo de la iniciativa constitucional desistida

El Comité Promotor presenta ante la Registraduría una solicitud formal para archivar la Constituyente, citando el desistimiento del proyecto y la necesidad de cerrar todas las actuaciones administrativas vinculadas, incluida la recolección de firmas.

El Comité Promotor de la iniciativa constitucional presentó formalmente ante la Registraduría una solicitud de archivo de la Constituyente , argumentando que el proyecto ha sido desistido y que, por consiguiente, deben cesar todas las actuaciones administrativas vinculadas, incluida la recolección de firmas.

En la comunicación, el grupo de ciudadanos que lidera la propuesta solicitó que se tenga en cuenta el desistimiento y que se proceda al archivo de los procesos en curso, garantizando que la información se registre debidamente en los sistemas de la entidad y se informe a los responsables sobre las decisiones que se adopten a raíz de esta petición. Según el acta adjunta a la solicitud, la determinación de desistir fue adoptada por unanimidad por el Comité Promotor, ejerciendo la autonomía que le corresponde como titular de la iniciativa.

En ella se indica que el desistimiento está ligado a factores políticos, particularmente a la postura de la Presidencia de la República, lo que habría influido en la decisión de abandonar el proyecto constitucional. El documento subraya la necesidad de formalizar el archivo, tanto en los registros físicos como en los digitales, para evitar que subsistan trámites pendientes que pudieran generar confusión o expectativas infundadas entre la ciudadanía.

La petición también incluye una solicitud explícita para que la Registraduría realice las anotaciones y registros pertinentes en sus archivos y sistemas de información, y que, una vez concluida la gestión, comunique a los interesados los resultados de la misma. De esta forma, el Comité busca asegurar la transparencia del proceso y cerrar de manera ordenada la etapa de desarrollo de la iniciativa.

Con la presentación de este escrito, se espera que la Registraduría dicte los actos administrativos necesarios para archivar la Constituyente y dejar sin efecto cualquier trámite pendiente, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la claridad institucional





zonacero / 🏆 8. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Constituyente Registraduría Desistimiento Iniciativa Constitucional Archivo Administrativo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Petrismo oficializó el giro: comité promotor frenó la Constituyente y se sumó al Gran Acuerdo NacionalEstrategia del Gobierno Petro da un vuelco hacia el Acuerdo Nacional buscando moderación para ganar la segunda vuelta.

Read more »

Comité Promotor de Asamblea Constituyente anuncia retiro de la convocatoriaSeñaló que se detiene el proceso de recolección de firmas.

Read more »

Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente anuncia que detiene el proyecto constituyenteEl grupo se suma a la propuesta de Cepeda y Quilcué de “un Gran Acuerdo Nacional que permita avanzar en la materialización de las reformas sociales”.

Read more »

Comité promotor archiva la Asamblea Constituyente y concentra esfuerzos en la segunda vueltaLa Asamblea Constituyente quedó oficialmente archivada. La decisión del comité promotor, respaldada por el Gobierno, provocó una ola de reacciones y abrió un nuevo frente de disputa política rumbo a la segunda vuelta.

Read more »