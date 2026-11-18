El comité del Proyecto Escudo Nacional Antidrones desaconseja la adquisición por no cumplir requisitos, generando controversia sobre el gasto de viajes internacionales durante el gobierno Petro.

El proyecto del escudo antidrones, una iniciativa clave para la seguridad nacional, enfrenta una nueva capa de controversia tras revelarse que el comité técnico del Proyecto Escudo Nacional Antidrones recomendó explícitamente no adquirir los equipos evaluados. Esta decisión, registrada en el balance de gestión del sector Defensa para el periodo 2022-2026 y hecho público por Caracol Radio, indica que ningún sistema probado cumplió con los requisitos operacionales exigidos por la Fuerza Pública, lo que habría implicado asumir riesgos inaceptables para el Estado.

Deficiencias operacionales detienen adquisición de equipos

La conclusión central del informe es que avanzar con la compra en las condiciones actuales significaría aceptar equipos con capacidades incompletas. El comité técnico determinó que dejarle al Estado la responsabilidad de integrar, operar y mantener sistemas que no alcanzan los estándares necesarios representa un riesgo significativo. Por esta razón, el órgano técnico sugirió cerrar formalmente la fase de evaluación sin concretar la transacción, manteniendo el diseño por capas del escudo como estructura base, pero sin la adquisición inmediata de hardware defectuoso.

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Historial de viajes internacionales y gastos sin detalle

Este escrutinio cae sobre un proyecto con una trayectoria extensa y costosa durante la gestión del expresidente Gustavo Petro. El proceso incluyó al menos 12 comisiones internacionales documentadas en tres continentes entre visitantes del Ministerio de Defensa y oficiales de la Fuerza Pública. Entre los participantes destacan figuras clave como el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la viceministra de Estrategia y Planeación, Angélica Verbel López, quienes lideraron misiones para conocer la oferta tecnológica global.

Los itinerarios incluyen visitas a ferias y fabricantes en destinos como Catar, Turquía, India, Alemania y Estados Unidos. Por ejemplo, Pedro Sánchez viajó a una feria de defensa en Catar en enero de 2026, mientras que Angélica Verbel López integró una delegación a empresas del sector en Turquía pocos días después. A pesar de esta actividad diplomática y comercial intensiva, para mediados de agosto de ese año el proyecto aún no había sido adjudicado, generando interrogantes sobre la eficacia de la gestión.

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Gastos públicos y pruebas técnicas en territorio nacional

El costo total de estas misiones diplomáticas y técnicas no ha sido completamente desglosado públicamente. Un informe de ejecución presupuestal del Ejército permitió identificar únicamente 96.087.301 pesos en gastos correspondientes a cinco comisiones de oficiales. Sin embargo, la información entregada por el Ministerio de Defensa no incluyó un desglose equivalente para las otras siete misiones identificadas, dejando en la sombra los gastos de los viajes realizados por el entonces ministro y otros altos funcionarios del sector.

Además de la expedición internacional, el cronograma revisado por la prensa incluyó jornadas de pruebas en Colombia, específicamente en Sogamoso, Boyacá, y en San Luis, Tolima. En estos escenarios se examinaron equipos móviles y sistemas fijos y semifijos. El proyecto contemplaba una inversión total de 6,2 billones de pesos, dentro de un plan más amplio de modernización de la Fuerza Pública, con una primera fase estimada en 800.000 millones de pesos para 2026.

Posiciones políticas y próximos pasos institucionales

Ante las revelaciones, la Dirección de Contratación Estatal confirmó que la compra no se concretó y que, por ende, quedaron sin efecto los lineamientos de la circular del 31 de marzo de 2026. El Ministerio de Defensa podrá emitir nuevas directrices para planear la adquisición futura. El comité dejó tres condiciones explícitas para avanzar en cualquier compra posterior: formalizar los requisitos operacionales, contar con recursos confirmados y comprobar que los equipos respondan realmente a las necesidades de la Fuerza Pública.

En respuesta a la polémica, el exministro de Defensa Pedro Sánchez rechazó las acusaciones de que su gestión hubiera frenado la adquisición. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Sánchez afirmó que es falso que el gobierno bloqueara la compra, argumentando que la adquisición de capacidades antidrones nunca se detuvo y que el proceso venía de años anteriores. Mientras tanto, las tareas pendientes incluyen la gestión de recursos, el trámite del proyecto de ley sobre drones y antidrones, la regulación de Aerocivil y la instalación de mallas de protección en instalaciones militares y policiales.