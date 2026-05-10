¿Como un exdefensor central de Envigado, José David Lozano Toro, se convirtió en un ganador en la Liga Profesional del Baloncesto en Colombia y se quitó libras?

José David Lozano Toro, un exdefensor central de divisiones menores de Envigado que pesaba 131 kilos, sufrió para hallar la motivación para transformarse como un exfutbolista para llegar a ser un ganador en la Liga Profesional del Baloncesto en su búsqueda personal de éxito y peso.
José David Lozano Toro cambió el fútbol por el baloncesto, pero su mayor reto no fue ese, sino vencer su propia condición física. El exdefensor central de divisiones menores de Envigado, que llegó a pesar 131 kilos, relata cómo la Liga de Desarrollo de 2018 fue el punto de quiebre para entender que, para alcanzar el profesionalismo en el baloncesto, debía transformar su cuerpo tanto como sus hábitos de vida.
José mide 1,90 metros y siempre, desde pequeño, ha sido de contextura gruesa; por eso, tal vez, nunca fue consciente de su gran tamaño. José ha empezado a alimentar la idea de dejar el baloncesto profesional.
