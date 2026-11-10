Competencia extrema entre D1 y Ara en Medellín

Tiendas D1 y Ara operan en el mismo edificio en Medellín, reflejando la expansión de cadenas low cost en Colombia con más de 4.700 locales previstos.

Una situación inusual y cómica ha captado la atención de los internautas en el sector minorista colombiano, donde dos gigantes de la cadena de bajo costo, D1 y Ara, operan en el mismo edificio ubicado en el barrio Santo Domingo Savio II de Medellín. Esta proximidad física extrema ha generado un debate entre los consumidores sobre la conveniencia de tener acceso directo a múltiples opciones de abastecimiento en una sola estructura vertical.

Ubicación exacta y origen del fenómeno

El usuario de redes sociales Camilo, quien asegura residir en Rancho Verde, comuna 1 Popular, comenzó a documentar esta apertura comercial desde octubre, momento en que primero se inauguró D1 y posteriormente se instaló Ara en el nivel superior. El edificio que aloja ambos establecimientos se encuentra en una zona estratégica donde la competencia se ha intensificado rápidamente, ofreciendo a los residentes locales una alternativa única para comparar precios y productos sin salir del mismo inmueble.

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Propietarios y estructura corporativa

D1 es una marca propiedad de Koba Colombia S.A.S., donde el principal accionista es Valorem, controlado por la familia Santo Domingo, mientras que las tiendas Ara pertenecen al grupo empresarial portugués Jerónimo Martins, una multinacional dedicada al comercio minorista y la distribución de alimentos. Esta competencia entre gigantes globales y nacionales refleja la saturación del mercado de productos económicos y la búsqueda de visibilidad máxima en puntos altos de tráfico peatonal.

Respuesta del consumidor y broma digital

Los videos compartidos muestran cómo los clientes pueden resolver sus compras de la canasta familiar al bajar al primer piso si algo no encuentran en el almacén de arriba, facilitando el acceso inmediato a alternativas. La comunidad en línea ha bromado con la idea de que en el tercer piso debería abrirse Dollarcity, compañía de origen canadiense, para completar el triplete de opciones low cost en una sola edificación.

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Proyecciones de expansión nacional

En 2025, D1 registró ingresos por $21,56 billones, mientras que Ara reportó $14,7 billones en Colombia, cifras que evidencian la solidez financiera del segmento de bajo costo en el país. Para 2026, las tres grandes cadenas de este segmento, D1, Tiendas Ara e Ísimo, superarán los 4.700 establecimientos en el país, manteniendo sus planes de expansión para ampliar su presencia en municipios y ciudades estratégicas.

Impacto en el mercado minorista actual

La escena deja una reflexión sobre la competencia cada vez más agresiva entre las marcas de productos de bajo costo, que ha llegado al punto de tener a sus establecimientos literalmente uno encima del otro en zonas urbanas densamente pobladas. Esta estrategia de ubicación no solo beneficia a las empresas al maximizar su cuota de mercado, sino que también obliga a los consumidores a adaptarse a nuevas dinámicas de compra en entornos verticales compartidos.