Competencia Férrea por la Secretaría General de la Cámara: Escándalos y Excongresistas en la Lista de Admitidos

Una lista de candidatos sin precedentes, incluyendo al actual Secretario General Jaime Luis Lacouture, compite por el cargo clave en la Cámara de Representantes, en medio de acusaciones de compra de votos y críticas por la posible politización del puesto.

Caracol Radio tuvo acceso a la lista oficial de candidatos admitidos para el crucial cargo de Secretario General de la Cámara de Representantes. Esta convocatoria ha generado una competencia sin precedentes, atrayendo a un abanico diverso de aspirantes que incluye profesionales técnicos, funcionarios públicos en activo, excongresistas y, de manera particularmente polémica, al actual Secretario General, Jaime Luis Lacouture .

La búsqueda de este alto cargo se intensifica en un contexto político y electoral especialmente sensible, donde la imparcialidad y la transparencia son fundamentales. El caso que ha suscitado mayor controversia es, sin duda, el de Jaime Luis Lacouture, quien aspira a la reelección.

Su candidatura ha encendido las alarmas en diversos sectores políticos y de la opinión pública, no solo debido a las acusaciones previas que pesan sobre su gestión, sino también por la percepción de un conflicto de intereses inherente a su doble rol en el proceso de selección. Recientemente, su nombre se vio envuelto en un escándalo relacionado con presuntas prácticas de compra de votos en su departamento de origen, La Guajira.

Las autoridades interceptaron un vehículo asignado a la Secretaría General, encontrando en su interior considerables sumas de dinero en efectivo y material publicitario perteneciente a Daniel Restrepo, candidato al Senado por el Partido Conservador. Esta situación ha exacerbado las críticas y ha puesto en tela de juicio la integridad del proceso.

Además, el representante a la Cámara Carlos Lozada Vargas, del Partido Liberal, ha cuestionado abiertamente la gestión de Lacouture durante una sesión plenaria, preguntando con vehemencia: “Yo quiero preguntarle, presidente, ¿por qué el señor Raúl tiene que fungir permanentemente como secretario de esta corporación si es que él es el subsecretario? ”.

Lozada Vargas también denunció lo que considera un comportamiento inapropiado por parte del Secretario General, afirmando: “Parece más interesado en pasear a los nuevos congresistas por las instalaciones pidiéndoles el voto a cambio de las oficinas. ¿Eso no es abandono del cargo? ¿Eso no tiene sanciones disciplinarias? ”.

La gravedad de las acusaciones y la evidencia presentada han llevado a algunos sectores a exigir la suspensión de la candidatura de Lacouture, argumentando que su permanencia en el cargo compromete la credibilidad de la institución. La extensa lista de candidatos admitidos no se limita a figuras políticas.

También incluye a exrepresentantes y excongresistas como Norbey Marulanda, Cristo, Fernando Niño, Álvaro Leonel Rueda y Ángela María Vergara, lo que ha generado críticas adicionales, considerando que el cargo exige una independencia técnica y una imparcialidad absoluta. La presencia de exlegisladores en la contienda ha alimentado el debate sobre la politización del puesto y la necesidad de garantizar que la Secretaría General se mantenga al margen de las disputas partidistas.

Otros aspirantes destacados son Pedro Santiago Rodríguez, con una sólida trayectoria en auditoría electoral y articulación de bancadas; Danilson Guevara, quien recientemente ocupó el cargo de Secretario General del Concejo de Bogotá; Amparo Yaneth Calderón, actual secretaria de la Comisión Primera; y Raúl Enrique Ávila, subsecretario de la Cámara. La lista también incluye a candidatos con un perfil más técnico y académico, como Andrea Carolina Vargas Laverde, experta en derechos humanos, y Daniel Silva Orrego, vinculado a iniciativas de veeduría ciudadana.

Esta diversidad de perfiles refleja la importancia del cargo y la necesidad de contar con un profesional capaz de gestionar los complejos desafíos que enfrenta el Congreso. La convocatoria se produce en un momento crucial, inmediatamente después de las elecciones legislativas, donde la Secretaría General desempeña un papel fundamental en la certificación de los resultados, el trámite de las credenciales y el funcionamiento interno del Congreso.

La elección del nuevo Secretario General representa una prueba de fuego para el legislativo, una oportunidad para demostrar su compromiso con la transparencia, la imparcialidad y la integridad institucional. El resultado de este proceso tendrá un impacto significativo en la dinámica política y en la confianza de la ciudadanía en el Congreso de la República





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