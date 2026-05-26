Complejo Deportivo Nuevo Chambacú avanza en segunda fase en Cartagena

La segunda fase del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú continúa en obra y se encuentra en un avance del 73%. La primera fase, que incluyó escenarios deportivos para ligas menores y espacios recreativos, se entregó el pasado 15 de mayo. La segunda fase, que se desarrolla frente al Centro Comercial Mall Plaza y la Estación de Policía de Chambacú, contempla escenarios deportivos para ligas mayores de fútbol y sóftbol, así como un nuevo skatepark.

La segunda fase del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú , en Cartagena, continúa en obra y se encuentra en un avance del 73%. La primera fase, que incluyó escenarios deportivos para ligas menores y espacios recreativos, se entregó el pasado 15 de mayo.

La segunda fase, que se desarrolla frente al Centro Comercial Mall Plaza y la Estación de Policía de Chambacú, contempla escenarios deportivos para ligas mayores de fútbol y sóftbol, así como un nuevo skatepark. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, indicó que la obra avanza a buen ritmo y se espera que sea entregada a la comunidad el próximo 15 de septiembre.

Además, se habilitarán ecosenderos entre manglares para preservar la biodiversidad de la zona y garantizar la preservación de esta especie en Cartagena. La Alcaldía de Cartagena también anunció la reubicación de los últimos asentamientos humanos del sector Las Pesebreras, en viviendas dignas, como parte del compromiso de brindar soluciones habitacionales a las familias afectadas por una orden judicial





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