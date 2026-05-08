Completaron plazo de ofertas para proyecto de rehabilitación de vías en la Localidad 2 de Cartagena

La licitación publicaba una parte importante del proyecto de rehabilitación de 7 barrios de la Localidad 2 en Cartagena.

Este viernes 8 de mayo concluyó el plazo de presentación de ofertas para la licitación pública que busca la construcción y rehabilitación de varios tramos viales de la Localidad 2 (De la Virgen y Turística) en pavimento rígido.

El contrato tiene un valor aproximado de $45.734 millones e incluye obras en barrios como Las Gaviotas, Villas de Aranjuez, Las Palmeras, Villas de la Candelaria, Bicentenario, Los Alpes y El Pozón. Se presentaron un total de siete proponentes, provenientes de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Montería y Puerto Colombia. La audiencia de adjudicación está prevista para el próximo 20 de mayo.

En total se intervendrán 4.105,59 metros lineales de infraestructura vial, con el fin de favorecer la movilidad y facilitar el acceso a equipamientos urbanos como instituciones educativas, iglesias, centros de desarrollo infantil, centros hospitalarios, centros de vida, establecimientos comerciales y espacios comunitarios. La selección de los barrios a intervenir obedeció a criterios técnicos previamente definidos, como el deterioro que presentan las vías, el impacto en la movilidad barrial, el acceso a equipamientos urbanos estratégicos y la clasificación en zonas de riesgo bajo por inundación





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