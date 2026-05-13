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Comportamiento degradante y crisis de verdad en el debate ciudadano en Colombia

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Comportamiento degradante y crisis de verdad en el debate ciudadano en Colombia
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📆5/13/2026 1:19 PM
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El informe de la Defensoría del Pueblo sobre el Compromiso por un proceso electoral libre y en paz plantea serios cuestionamientos sobre la calidad y honestidad de las campañas electorales en Colombia. Los candidatos y candidatas que no han suscrito el Compromiso han mostrado una 'certeza retórica' y han utilizado un lenguaje constructivo de baja calidad y lleno de actitudes despectivas y estigmatizadoras.

El informe de seguimiento más reciente de la Defensoría del Pueblo sobre el Compromiso por un proceso electoral libre y en paz plantea serios cuestionamientos sobre el debate democrático en Colombia en plena temporada electoral.

Aunque los candidatos mantienen el respeto formal a las instituciones (91%), el análisis revela una realidad 'tóxica' en la comunicación de las campañas: el compromiso con la información veraz ha caído a un nivel crítico (3,8%), mientras que la lucha contra la estigmatización apenas alcanza un 14,1%. La Defensoría advierte que la calidad del lenguaje es un asunto fundamental para proteger los derechos políticos, especialmente porque 'la confrontación agresiva tiende a aumentar' a medida que se acercan los comicios del próximo 31 de mayo.

La Defensoría del Pueblo realizó un análisis de 28.184 datos provenientes de tres fuentes principales: publicaciones de redes sociales de las candidaturas presidenciales, noticias publicadas en medios nacionales y regionales referidas a los candidatos, y formularios de autorreporte enviados directamente a las campañas políticas. Los hallazgos más preocupantes son la transformación de la competencia política en una 'disputa existencial' y la crisis de la verdad que afecta a las 13 candidaturas oficiales, especialmente a las que no han suscrito el Compromiso evaluado por la Defensoría.

Las candidaturas que no han suscrito el Compromiso presentan un nivel de alineamiento de apenas 1,5 % en el uso de lenguaje constructivo, según el informe de la Defensoría. Los candidatos y candidatas que no han suscrito el Compromiso tienen una 'certeza retórica' y presentan hipótesis o interpretaciones personales como hechos consumados, instalando narrativas de 'ilegalidad, fraude o alianzas con grupos armados sin aportar una sola prueba o fuente contrastable'

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