El presente texto describe pautas y recomendaciones para un uso eficiente y sostenible de la lavadora, promoviendo el ahorro de agua y electricidad mediante prácticas simples y modificación de rutinas diarias. También se discuten señales para identificar una relación tóxica y recomendaciones para cuidar del medio ambiente y fomentar prácticas más sostenibles en el hogar.

Tres hombres fueron asesinados y luego abandonados con carteles de las disidencias en Cauca: es la masacre 55 en 2026. Actualmente, muchas marcas han desarrollado sistemas y funciones inteligentes que permiten aprovechar mejor cada ciclo de lavado, disminuyendo el uso de recursos y alargando la vida útil del equipo.

Dentro del hogar se ha convertido en una necesidad cada vez más importante, no solo por el impacto positivo en el medio ambiente, sino también por el alivio que representa para el bolsillo





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