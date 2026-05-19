Compromiso en la clasificación general del Giro de Italia 2026 🏆

Filippo Ganna se llevó la etapa 10 del Giro de Italia en una contrarreloj individual de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa, mientras su compañero Gerard Conca finalizó en la penúltima posición. Por otro lado, Colombia continúa su buen desempeño en el ciclismo al quedar segundo en la clasificación general 2026, después del líder Ganna y uno de los ciclistas colombianos, Alejandro Herrera, tras superar a un español en la etapa 10.

Filippo Ganna se llevó la etapa 10 del Giro de Italia en una contrarreloj individual de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa, mientras que Colombia continúa su buen desempeño en el ciclismo al quedar segundo en la clasificación general 2026, después del líder Ganna.

La etapa 10 del Giro de Italia se llevó a cabo con un inicio en Viareggio y una meta en Massa. Mientras que, en la Premier League, Manchester City conquistó finalmente su título después de 22 años.

Además, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, recibió una denuncia por presunto lavado de dinero, la FIFA está al tanto del caso, y Durán, delantero colombiano, se encuentra en la lista de elegibles para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. ¡Mira todos los detalles en este resumen! �





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