Comunicadores santandereanos proclaman "No podemos callar" tras el asesinato del periodista Cristian Herrera

Un grupo de comunicadores y egresados de la Unab emitieron un pronunciamiento público rechazando el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta, señalándolo como un ataque contra la libertad de prensa y la democracia, y exigiendo garantías para el ejercicio periodístico.

No podemos callar. Ese es el mensaje unánime que emerge desde Santander tras el brutal asesinato del periodista Cristian Herrera Mariño, un crimen que ha sacudido el gremio comunicacional y la sociedad civil en Colombia.

Un grupo numeroso de comunicadores y egresados del programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) emitió un pronunciamiento público en el que, a través de una carta firmada por decenas de profesionales, rechazó de manera enérgica este hecho y expresó su profunda solidaridad con la familia, los amigos y los colegas del comunicador, whose body was found in Cúcuta, Norte de Santander. En el documento, los firmantes califican el homicidio no como un hecho aislado, sino como un ataque directo contra la libertad de prensa y, por extensión, contra el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados.

Su voz se une a un coro de condena que incluye a la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y una pléyade de organizaciones nacionales e internacionales, todas exigiendo una investigación rigurosa y consecuente que lleve a los responsables ante la justicia. La carta subraya que guardar silencio ante tal aberración sería traicionar los principios más esenciales del periodismo y de la democracia misma, un llamado a la acción que resuena con especial fuerza en las regiones donde el ejercicio informativo se realiza en condiciones de extrema vulnerabilidad.

En su pronunciamiento, los comunicadores santandereanos recordaron la trayectoria de Herrera, egresado de la Unab, quien durante más de dos décadas cubrió los hechos judiciales más sensibles y complejos de Norte de Santander. Su trabajo, marcado por reconocimientos profesionales pero también por amenazas constantes, ejemplifica la férrea convicción de seguir informando pese a los riesgos inminentes.

Los firmantes destacan que su labor no era meramente profesional; era un pilar para la comunidad, un puente crítico para entender realidades marcadas por la violence. El asesinato, por tanto, trasciende el ámbito personal y se constituye en un golpe artero contra las garantías para el ejercicio periodístico en las regiones, un acto que busca instaurar el silencio mediante el terror.

Señalan que eliminar a un periodista como Herrera es apagar una voz comprometida y, al mismo tiempo, atentar contra la democracia y el derecho ciudadano a acceder a información libre e independiente, especialmente en那些 zonas donde el periodismo de investigación es más necesario y peligroso. Frente a este panorama, los comunicadores exigen de las autoridades una investigación rápida, efectiva y transparente que identifique, juzgue y sancione a los autores materiales e intelectuales del crimen.

Reiteran su convicción de que la palabra, la verdad y la justicia deben prevalecer sobre la violencia y la impunidad. Este caso se inserta en un contexto más amplio de preocupación por la situación de la prensa en Colombia, donde Reporteros Sin Fronteras y otros monitores han documentado persistentes amenazas, agresiones y asesinatos contra periodistas.

La comunidad internacional y los organismos de defensa de los derechos humanos han coincidido en señalar que la protección integral para el ejercicio periodístico requiere no solo medidas de seguridad inmediatas, sino también un abordaje estructural que fortalezca la justicia, combata la impunidad y garantice la sostenibilidad de los medios regionales. La voz de los egresados de la Unab se suma así a un clamor nacional que insiste en que el silencio no es opción; que, parafraseando su lema, ante la barbarie, no podemos callar.

Se espera que este repudio masivo se traduzca en acciones concretas para esclarecer el crimen y sentar un precedente que disuada futuros ataques contra quienes cumplen la vital función de informar





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