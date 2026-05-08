Comunidad Andina condena aranceles entre Ecuador y Colombia por violar Acuerdo de Cartagena

La CAN emite resoluciones contra las medidas comerciales entre Ecuador y Colombia, considerándolas una violación al libre comercio subregional y al Acuerdo de Cartagena. El organismo exhorta a ambos países a reforzar la cooperación fronteriza sin afectar el comercio.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) ha emitido una serie de resoluciones que condenan los aranceles y restricciones comerciales impuestas entre Ecuador y Colombia , considerándolos como una violación al Acuerdo de Cartagena y al libre comercio subregional.

Las resoluciones 2581, 2582 y 2583, emitidas por la Secretaría General del bloque, señalan que las medidas adoptadas por los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro afectan el comercio regional y vulneran los principios del Programa de Liberación Comercial vigente entre los países miembros. Según el organismo andino, los aranceles y las restricciones fronterizas impuestas por ambos países no solo perjudican el flujo comercial, sino que también contradicen los acuerdos establecidos dentro de la CAN.

La Comunidad tiene la facultad de exigir a sus países miembros (Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú) la eliminación de aranceles, pero no puede imponer lo mismo a países ajenos al bloque. Colombia había amenazado con abandonar la CAN y acercarse al Mercosur, un bloque más robusto que agrupa a países del sur del continente. En respuesta a las medidas ecuatorianas, Bogotá impuso aranceles recíprocos de hasta el 75% para los productos provenientes de Ecuador.

La resolución 2582 de la CAN concluyó que la denominada “tasa de servicio de control aduanero” aplicada por Ecuador a las importaciones colombianas vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina. Por su parte, la resolución 2583 señaló que el arancel recíproco impuesto por Colombia también constituye una restricción al comercio subregional andino.

En la resolución 2581, el organismo con sede en Lima indicó que la decisión de habilitar únicamente el puente fronterizo entre ambos países representa una restricción al comercio dentro del bloque. El secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez Reinel, exhortó a ambos gobiernos a reforzar los mecanismos de cooperación fronteriza.

“La Comunidad Andina exhorta a la República del Ecuador y a la República de Colombia a fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia de control fronterizo a fin de atender las problemáticas de seguridad identificadas en las zonas de frontera mediante acciones conjuntas, sin afectar el normal desarrollo del comercio subregional”, señala el documento. Actualmente, Ecuador mantiene aranceles del 100% a las importaciones colombianas desde el pasado 1 de mayo.

Sin embargo, el Gobierno de Noboa anunció el 4 de mayo que reducirá esas tarifas al 75% a partir del 1 de junio. La situación ha generado tensiones comerciales y políticas entre ambos países, afectando no solo el comercio bilateral, sino también la estabilidad regional.

Mientras tanto, los pasajeros colombianos en un vuelo de conexión de Plus Ultra en Caracas enfrentan dificultades inesperadas, y otros temas como la inteligencia artificial desarrollada por David Camacho y la posible hackeo del celular de la candidata Paloma Valencia han captado la atención de la opinión pública





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