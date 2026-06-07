Comunidad de Cartagena pide pavimentación de una de sus vías principales

La comunidad del barrio Flor del Campo en Cartagena pide pavimentación de una de sus vías principales, la Transversal 75 B1 y 75 B2, manzana 11 lote 12, que es utilizada diariamente por vehículos de distribución de empresas de bebidas, transporte escolar y habitantes de la zona.

La comunidad del barrio Flor del Campo en Cartagena pide pavimentación de una de sus vías principales, la Transversal 75 B1 y 75 B2 , manzana 11 lote 12 , que es utilizada diariamente por vehículos de distribución de empresas de bebidas, transporte escolar y habitantes de la zona.

Aunque la administración distrital anunció el programa de pavimentación 'Vías para la Felicidad', la calle sigue sin ser intervenida pese a las visitas técnicas realizadas. El líder comunitario del sector, Luis Guillermo Ríos, manifestó que la solicitud para intervenir esta vía fue presentada desde que la administración distrital anunció el programa de pavimentación conocido como 'Vías para la Felicidad'.

Según indicó, la calle fue una de las primeras reportadas por la comunidad para ser tenida en cuenta dentro de las intervenciones.

'Cuando el alcalde estuvo en campaña en el barrio nos prometió que si contaba con el apoyo de la comunidad nos iba a pavimentar la calle. Cuando anunció el proyecto de 'Vías para la Felicidad', nosotros reportamos la calle para que fuera incluida', afirmó Ríos. De acuerdo con el líder comunal, el barrio recibió posteriormente una respuesta por parte de la Secretaría de Infraestructura, quien le indicó que 'la vía sí se encontraba contemplada dentro del proyecto'.

'Le pregunté si la calle de nosotros estaba incluida y si iba a ser intervenida, y me dijo que sí', señaló el líder. Sin embargo, cuenta que pese a las visitas técnicas que han realizado, los trabajos siguen sin comenzar.

'Ya han venido a medir y pues ahora acá en Barrios Unidos hay calles que han realizado estas tarea después de la nuestra y ya las han pavimentado, mientras que la de nosotros todavía no', expresó Ríos. La importancia de la calle en Flor del Campo En conversación con el líder comunal, narró que esta vía es utilizada diariamente por vehículos de distribución de empresas de bebidas, transporte escolar y habitantes de la zona.

'Por aquí pasan carros de Postobón, Coca-Cola, cerveza y rutas escolares. También muchos estudiantes utilizan esta calle para desplazarse hacia sus colegios', señaló Luis Guillermo. De acuerdo con los residentes, la situación genera dificultades de movilidad, especialmente durante las temporadas de lluvia, cuando el terreno natural presenta deterioro y dificulta el tránsito vehicular y peatonal. El líder comentó que hace varios meses funcionarios del Distrito realizaron mediciones y levantamientos técnicos en el lugar.

'El pasado 7 de abril vino un ingeniero a medir la calle y revisar. Nos dijo que iban a realizar un informe y que nos enviarían una respuesta por correo', afirmó. Ríos señaló además que una pequeña parte de la vía ya cuenta con pavimento debido a intervenciones realizadas años atrás durante obras relacionadas con el sistema Transcaribe.

Sin embargo, el tramo principal permanece sin intervenir. La Transversal 75 B1 y 75 B2, manzana 11 lote 12 se encuentra en Barrios Unidos sector Flor del Campo, y es utilizada diariamente por vehículos pesados. Frente a las inquietudes de la comunidad, la Secretaría de Infraestructura entregó una respuesta oficial en la que explicó el estado actual del proceso y las razones por las cuales no es posible ejecutar las obras de manera inmediata.

De acuerdo con el informe técnico elaborado por la Dirección Técnica de la dependencia, el tramo inspeccionado tiene una longitud aproximada de 120 metros lineales y actualmente se encuentra en terreno natural, sin pavimentación en toda la calzada. Además, la entidad señaló que durante la inspección se identificó la ausencia de algunos elementos complementarios de urbanismo vial, así como afectaciones relacionadas con el deterioro de la vía y la acumulación de residuos sólidos en el sector.

La entidad precisó que cualquier proyecto de pavimentación debe cumplir previamente una serie de requisitos técnicos, administrativos y financieros establecidos por la normativa vigente.

'En ese sentido, el informe técnico concluyó que, si bien el sector cuenta con algunas redes de servicios públicos domiciliarios necesarias para una eventual intervención, resulta indispensable adelantar previamente estudios especializados de carácter topográfico, geotécnico, hidráulico e hidrológico que permitan determinar la viabilidad técnica integral del proyecto y establecer las especificaciones estructurales requeridas para su correcta ejecución', explicó el Distrito. Y agregó: 'Una vez se cuente con los productos técnicos correspondientes, esta Secretaría deberá realizar la respectiva evaluación presupuestal y financiera, conforme a la disponibilidad de recursos y a los criterios de priorización establecidos en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y del Plan Maestro de Rehabilitación Via





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