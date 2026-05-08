Comunidad de Ciudadela 2000 en Cartagena protesta por fallas en el servicio de agua potable

Los habitantes del barrio Ciudadela 2000 en Cartagena salieron a protestar por los constantes cortes en el servicio de agua potable, una problemática que afecta a la comunidad desde hace más de tres años. Los manifestantes exigen soluciones definitivas de las autoridades.

Desde las primeras horas de este viernes 8 de mayo, la comunidad del barrio Ciudadela 2000 , en Cartagena , salió a protestar por las constantes fallas en el servicio de agua potable que, según denuncian, afectan desde hace años a los hogares del sector.

Los manifestantes, que llevan cuatro días sin acceso al suministro de agua, aseguran que esta problemática no es reciente y que se ha venido presentando desde hace más de tres años. Uno de los líderes comunitarios explicó a los medios que en el barrio no hay un servicio constante, ya que todos los días se registran cortes que también afectan a varios barrios aledaños.

La situación ha generado un grave impacto en la calidad de vida de los habitantes, quienes ven afectado su acceso a un servicio básico esencial. Los vecinos exigen una solución definitiva y han decidido alzar la voz para que los medios de comunicación visibilicen esta problemática y llegue a las autoridades competentes, como Aguas de Cartagena, el alcalde y el gobernador.

Los manifestantes reclaman que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar un suministro continuo y de calidad, ya que la falta de agua ha generado dificultades en el desarrollo de actividades cotidianas, como la higiene personal, la preparación de alimentos y el mantenimiento de los hogares. Además, destacan que esta situación se agrava en épocas de calor, cuando la demanda de agua es mayor y los cortes se vuelven más frecuentes.

La comunidad espera que las protestas sean escuchadas y que se implementen soluciones a corto y largo plazo para mejorar la infraestructura y la gestión del servicio de agua en el sector. Mientras tanto, los habitantes continúan movilizándose para exigir respuestas concretas y un compromiso firme de las autoridades para resolver este problema que ha persistido por años





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