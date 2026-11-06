Comunidad de Yondó y Puerto Berrío cierra vía hacia Barrancabermeja por deterioro y falta de obras

La comunidad de dos municipios antioqueños cerró el puente Guillermo Gaviria exigiendo mejoras en una vía deteriorada que afecta a miles de familias y al transporte de ganado.

Una profunda crisis de infraestructura vial ha tomado protagonismo en el Magdalena Medio antioqueño, generando una ola de inconformidad social que ha llegado a niveles críticos.

El deterioro acelerado y la falta de mantenimiento en la vía principal que conecta los municipios de Yondó y Puerto Berrío han provocado el cierre total del corredor vial hacia la vecina ciudad de Barrancabermeja en el departamento de Santander. Esta situación no solo representa un obstáculo para el transporte comercial, sino que afecta directamente la calidad de vida de cerca de dos mil familias distribuidas en veintidós veredas adyacentes a la carretera.

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Aislamiento escolar y descontento en veredas

La comunidad reporta que las condiciones actuales son tan precarias que incluso han afectado la asistencia escolar, con niños perdiendo clases debido a la imposibilidad de transitar de manera segura y puntual hacia sus centros educativos. El aislamiento resultante ha generado un clima de frustración y descontento generalizado entre los residentes, quienes se sienten abandonados por las autoridades competentes.

Por otro lado, los ganaderos y productores locales, que dependen de esta ruta para trasladar cerca de cien viajes semanales de ganado y hortalizas, denuncian que las obras de mejoramiento vial, contratadas por la Gobernación de Antioquia, no muestran avances significativos. A pesar de que se indica que los recursos ya han sido desembolsados, los trabajos se encuentran prácticamente detenidos o avanzan a un ritmo extremadamente lento, descrito por los afectados como paquidérmico.

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Marta Elena Delgado, una ganadera de Yondó, expresó la frustración colectiva al señalar que las promesas de inicio de obras no se materializan. Los vecinos argumentan que la Gobernación entregó el proyecto a un consorcio contratista que no ejecuta la obra adecuadamente, manteniendo a la comunidad en un estado de espera constante y sin resultados tangibles.

Cierre del puente Guillermo Gaviria

La solicitud principal es que el gobernador de Antioquia cumpla con su compromiso y haga cumplir la ejecución de la obra prometida, dejando atrás las ilusiones por hechos concretos. Ante la falta de respuesta y la inacción de las entidades responsables, la comunidad tomó la drástica decisión de cerrar el puente Guillermo Gaviria, estructura vital que da acceso desde Yondó hacia Barrancabermeja, con el fin de presionar por una solución urgente.

Este acto de protesta busca exigir el cumplimiento de la culminación de la vía, la cual es considerada un eje estratégico para la economía y movilidad de la región. Los residentes esperan respuestas inmediatas tanto de la Gobernación de Antioquia como del contratista encargado de las mejoras, así como soluciones reales que permitan restablecer el flujo normal del tráfico y la conectividad entre estos territorios.

La situación refleja una necesidad apremiante de inversión en infraestructura y de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, ya que la interrupción de este corredor vial tiene impactos económicos y sociales devastadores para toda la zona del Magdalena Medio.