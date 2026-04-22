Comunidad indígena Misak se moviliza en Bogotá exigiendo garantías y diálogo con el Gobierno

Integrantes del resguardo de Guambía llegaron a Bogotá en una caravana de chivas para protestar frente a la Cancillería, solicitando atención urgente a temas de reforma agraria y derechos humanos.

El martes 21 de abril, Bogotá se convirtió en el epicentro de una intensa jornada de protesta protagonizada por la comunidad indígena Misak , quienes llegaron a la capital tras una travesía que comenzó en el departamento del Cauca . La movilización, que tuvo sus inicios en Popayán y pasó por Cali, incluyó el uso de una caravana de 22 chivas, un símbolo del transporte regional que acompañó a los manifestantes en su largo trayecto.

El propósito central de esta manifestación es entablar una mesa de diálogo directo con el Gobierno nacional para abordar problemáticas estructurales que afectan a sus territorios, tales como la urgencia de una reforma agraria integral, la protección frente a la creciente violencia de los grupos armados y garantías fundamentales para el ejercicio de sus derechos humanos. La situación escaló significativamente al mediodía cuando el grupo llegó a las inmediaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en el centro de Bogotá. Según reportes de la Secretaría de Gobierno, se presentó un momento de alta tensión cuando los integrantes de la comunidad intentaron ingresar por la fuerza a las instalaciones de la Cancillería. Este incidente obligó a las autoridades a desplegar operativos de contención y desescalamiento para evitar confrontaciones mayores entre los funcionarios que se encontraban trabajando y los manifestantes. La presencia de las autoridades fue reforzada con el objetivo de resguardar el edificio, mientras el personal interno permanecía bajo estrictas medidas de seguridad debido al clima de incertidumbre que se respiraba en el área perimetral. Al avanzar la tarde, específicamente cerca de las cuatro, la situación comenzó a estabilizarse aunque la movilidad en la zona seguía afectada. La Cancillería informó que, a pesar de los altercados iniciales, uno de los accesos principales fue habilitado y no se registraron daños materiales de consideración en la infraestructura del edificio. Sin embargo, diversos funcionarios se vieron obligados a permanecer dentro de la sede ministerial durante varias horas, limitados en su capacidad de salida por precaución ante el ambiente afuera. Este evento pone de manifiesto la creciente fricción entre las organizaciones sociales y las entidades estatales en un año marcado por indicadores preocupantes, como el aumento del 32 por ciento en masacres reportado por el Ministerio de Defensa, sumado a las complejas crisis financieras que atraviesan los hospitales y clínicas del país. La comunidad Misak insiste en que su presencia en Bogotá no es transitoria, sino un llamado urgente para que el Gobierno atienda las deudas históricas con los pueblos indígenas y garantice la seguridad en las regiones más golpeadas por el conflicto armado y la exclusión social





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