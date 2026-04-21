Comunidad Misak llega a las puertas de Bogotá exigiendo garantías de paz y seguridad

Más de 800 indígenas del Cauca, agrupados en la movilización conocida como la Minga, se encuentran en el peaje de Chusacá. Buscan dialogar con el Gobierno sobre la protección territorial, el reclutamiento forzado y la reforma agraria.

Una masiva movilización de la comunidad indígena Misak, proveniente del resguardo de Guambía en el municipio de Silvia, Cauca, ha generado una importante atención mediática y logística a las afueras de Bogotá . Más de 800 integrantes de este pueblo ancestral se encuentran actualmente apostados en las inmediaciones del peaje de Chusacá, ubicado estratégicamente en la vía que conecta a Girardot con la capital colombiana.

El grupo, que realizó un extenso recorrido desde Popayán utilizando la vía Panamericana y haciendo paradas técnicas en Cali, llegó a la zona en una caravana compuesta por 22 chivas, vehículos tradicionales que han servido como símbolo de su resistencia cultural durante el largo trayecto. Desde su arribo a la jurisdicción del municipio de Sibaté, la comunidad ha permanecido a un costado de la vía, a la espera de definiciones políticas y garantías para avanzar hacia el centro del país. El propósito de esta gran movilización, autodenominada como la Movilización por la Vida y el Territorio, es hacer eco de una serie de exigencias estructurales que afectan gravemente a sus comunidades. Entre los puntos centrales de su agenda se encuentra la urgente necesidad de protección de los derechos humanos en regiones azotadas por el conflicto, la salvaguarda de sus territorios frente a la creciente influencia de grupos armados ilegales y un llamado directo al gobierno nacional para avanzar con mayor eficacia en la implementación de la política de paz total. Los líderes indígenas han puesto especial énfasis en la preocupante cifra de reclutamiento forzado de menores y el constante hostigamiento que sufren los líderes sociales en el Cauca, situaciones que amenazan la pervivencia cultural y física de sus pueblos. En este contexto, una delegación del Ministerio del Interior ha iniciado acercamientos y diálogos preliminares con los representantes de la comunidad para evitar que la situación escale y buscar una solución concertada a sus demandas. Esta protesta no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una tradición de movilización social constante de los pueblos originarios en Colombia. Cabe recordar que, en marzo de 2024, el suroccidente del país fue epicentro de otra gran minga que se concentró en Cali con el fin de entablar mesas de trabajo con el presidente Gustavo Petro, enfocadas en la reforma agraria y la construcción de la paz en los territorios más golpeados por la violencia. Los Misak, reconocidos por su histórica defensa de la soberanía y su identidad, insisten en que su presencia en Bogotá es necesaria para que el Gobierno Nacional comprenda la urgencia de sus problemáticas locales. Mientras las autoridades de movilidad monitorean el flujo vehicular en la entrada sur de la capital, los indígenas mantienen su firme intención de ser escuchados, recalcando que la paz debe construirse con la participación directa de quienes han padecido el rigor de la guerra durante décadas de abandono estatal





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