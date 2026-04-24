Comunidad Ocupa Vía a Bogotá por 10 Días Sin Luz

Habitantes de un municipio han bloqueado la carretera principal hacia Bogotá en protesta por diez días consecutivos sin suministro eléctrico. Exigen la intervención del alcalde y una solución inmediata a la crisis energética, que afecta el comercio y la vida cotidiana.

La comunidad del municipio y sus áreas circundantes ha protagonizado una intensa movilización como respuesta a una prolongada interrupción del suministro eléctrico que ya alcanza los diez días.

Esta situación, que ha generado un profundo malestar entre los habitantes, culminó en la ocupación de la principal vía de conexión con Bogotá, buscando así visibilizar su problemática y exigir una solución inmediata. Los ciudadanos, desesperados por la falta de energía, han solicitado la presencia del alcalde municipal para que interceda ante las autoridades competentes y se restablezca el servicio eléctrico a la brevedad posible.

La ausencia de electricidad está afectando gravemente el normal desarrollo de las actividades cotidianas, paralizando el comercio local y obstaculizando la realización de tareas esenciales tanto para los hogares como para las empresas. Esta no es la primera vez que la comunidad recurre a la protesta para llamar la atención sobre esta crisis; una manifestación similar tuvo lugar el día anterior, el 23 de abril, evidenciando la creciente frustración y la urgencia de una respuesta efectiva.

Ante la magnitud de la protesta y para garantizar la seguridad de los manifestantes y la fluidez del tráfico, las autoridades han establecido un fuerte dispositivo de seguridad en la zona. Paralelamente, personal de Enel Colombia, la empresa encargada del suministro eléctrico, se ha desplazado al lugar para atender directamente las demandas de la población y evaluar la situación sobre el terreno.

La empresa ha atribuido la interrupción del servicio a las severas condiciones meteorológicas imperantes en la región, producto de una intensa ola invernal. Esta ola invernal ha provocado daños significativos en la infraestructura eléctrica, incluyendo averías en las redes de distribución y en los equipos de transmisión, lo que ha dificultado la tarea de restablecer el suministro.

En un esfuerzo por priorizar las reparaciones más urgentes, Enel Colombia ha ordenado la suspensión de todos los trabajos programados que no sean de carácter esencial, concentrando todos sus recursos en la solución de la emergencia. Para abordar la compleja situación, Enel Colombia ha movilizado un equipo de trabajo considerable, compuesto por más de 50 cuadrillas y 150 trabajadores especializados. Estas cuadrillas están dedicadas a la reparación de los circuitos eléctricos dañados y a la reconstrucción de la infraestructura afectada.

La estrategia de intervención se centra en las zonas donde se concentra el mayor número de usuarios sin servicio, buscando maximizar el impacto de las reparaciones y restablecer la energía a la mayor cantidad de hogares y negocios posible. La empresa ha reiterado su compromiso de trabajar incansablemente para solucionar la crisis y restablecer la normalidad en el suministro eléctrico, reconociendo el impacto negativo que la falta de energía está teniendo en la vida de los ciudadanos.

Se espera que, con el despliegue de estos recursos y la colaboración de las autoridades locales, se pueda superar la emergencia en el menor tiempo posible y brindar una solución definitiva a esta problemática que afecta a toda la comunidad. La situación sigue siendo monitoreada de cerca por las autoridades y la empresa, quienes informarán a la población sobre los avances en las labores de reparación y el restablecimiento gradual del servicio eléctrico.

La paciencia y comprensión de la comunidad son fundamentales en este proceso, mientras se trabaja arduamente para superar las dificultades y garantizar un suministro eléctrico confiable y continuo





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