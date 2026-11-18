El resguardo indígena Zenú en San Andrés de Sotavento protege 17 variedades de maíz criollo mediante un sistema de custodia de semillas y venta directa a restaurantes, asegurando la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

La comunidad indígena Zenú, asentada en el municipio de San Andrés de Sotavento, departamento de Córdoba, ha logrado resguardar diecisiete variedades de maíz criollo que estaban en peligro de extinción. Este esfuerzo colectivo, liderado por guardianes de semillas como Guadis de Jesús Muslaco, contrarresta la pérdida de biodiversidad agrícola que afectó a la región, donde anteriormente existían treinta y cinco variedades. La iniciativa garantiza la conservación de maíces morados, amarillos y rojos mediante prácticas ancestrales y tecnología solar.

Preservación de semillas nativas y tecnología solar

El proyecto actual cuenta con más de 150 familias afiliadas que producen y distribuyen estas variedades de maíz. La conservación de las semillas se realiza en una casa de semillas ubicada en la zona rural de San Andrés de Sotavento, equipada con paneles solares para mantener las condiciones adecuadas sin depender de la red eléctrica convencional. Este sistema permite que las semillas, que no son fumigadas ni utilizan químicos, permanezcan limpias y listas para la siembra. Las familias reciben diez libras de semilla para su cultivo y deben devolver cinco libras adicionales después de la cosecha para asegurar la reproducción continua del material genético.

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Crisis comercial y llegada de semillas extranjeras

La disminución de la biodiversidad se aceleró a partir del año 2010, cuando comenzó la certificación de semillas en Colombia y entraron masivamente semillas extranjeras al país. Guadis Muslaco, miembro de la comunidad Bugre, explica que los agricultores dejaron de cultivar los maíces criollos porque perdieron su valor comercial. Las cosechas empezaron a uniformarse con un solo tono amarillo pálido, lo que indicaba la desaparición progresiva de las variedades tradicionales. En las últimas décadas, la región perdió más de quince variedades de maíz nativo debido a estas presiones de mercado y la falta de incentivos económicos para los cultivadores locales.

Impacto cultural y seguridad alimentaria del pueblo Zenú

La preservación de estas semillas es fundamental para la identidad cultural y la alimentación del pueblo indígena Zenú. Guadis estima que existen alrededor de cuarenta y cinco platos tradicionales que se preparan exclusivamente con los maíces criollos, además de cultivos como arroz, yuca y hortalizas. Esta diversidad agrícola también se considera una estrategia clave frente al cambio climático, ya que las semillas nativas tienen el potencial de proteger a la región ante posibles escasez de alimentos. En el año 2010, el territorio fue reconocido oficialmente como una de las áreas libres de transgénicos y como un centro clave para la producción de alimentos en Colombia.

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Intervención de Jennifer Medina y retorno a los cultivos

Jennifer Medina, artista plástica y madre residente en Montería, descubrió este proyecto hace poco más de tres años al buscar recuperar los sabores de su infancia. Durante su niñez, era común encontrar maíces criollos en la ciudad, pero al regresar hace seis años, notó su desaparición completa del mercado local. Tras contactar a la familia de Guadis, Medina se unió a la iniciativa para mostrar a su hija los maíces de colores que había conocido. Su testimonio ilustra el deseo de muchas familias de reconectar con las raíces culinarias y agrícolas de la región, apoyando así la sostenibilidad del proyecto.

Distribución comercial y expansión del mercado

Para garantizar la viabilidad económica del proyecto, Guadis y su familia establecieron alianzas con restaurantes y hoteles que compran los sobrantes de la cosecha. Estas semillas poco comunes se comercializan en Bogotá y en gran parte del país, obteniendo un precio dos o tres veces superior al estándar del mercado convencional. Esta estrategia permite pagar mejor a las ciento cincuenta familias participantes, incluyendo a población campesina externa al resguardo. Aunque el mercado actual es pequeño, la iniciativa ha demostrado ser sostenible y funciona como un modelo de resistencia económica y cultural frente a la homogenización agrícola global.