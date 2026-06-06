Comunidades mantienen exigencias de mayor inversión nacional en conflicto de la Ruta 45A

Las comunidades de la Ruta 45A continúan exigiendo una mayor inversión nacional en medio de las conversaciones para buscar una salida al conflicto. Las autoridades regionales y el Gobierno nacional continúan promoviendo espacios de diálogo para encontrar soluciones concertadas.

Las comunidades mantienen sus exigencias de mayor inversión nacional mientras continúan las conversaciones para buscar una salida al conflicto en la Ruta 45A . Las mesas de diálogo entre las comunidades, las autoridades regionales y el Gobierno nacional continúan sin arrojar un acuerdo definitivo.

Aunque durante los últimos meses se han adelantado múltiples reuniones técnicas y espacios de concertación para buscar una salida al conflicto, los líderes de la protesta mantienen sus reparos frente al cumplimiento de varios compromisos y continúan exigiendo una mayor inversión del Gobierno nacional. El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, informó que durante la reunión se presentaron avances institucionales y acciones que actualmente se encuentran en ejecución; sin embargo, la controversia gira en torno a los peajes instalados sobre la Ruta 45A, una de las principales conexiones entre Santander y el centro del país.

Aunque el peaje de Oiba ya retomó operaciones, las manifestaciones continúan afectando estaciones como Pescadero y Curití, donde las comunidades han mantenido las talanqueras levantadas como medida de protesta. Ante la falta de acuerdos, las autoridades anunciaron que continuarán promoviendo espacios de diálogo con el propósito de construir soluciones concertadas que permitan superar el conflicto y restablecer plenamente la normalidad en este importante corredor vial que comunica a Bucaramanga con Bogotá





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