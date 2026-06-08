Concejal alerta sobre la fuga de 'Cuervo' tras liberación controvertida y falta de contacto

El concejal denuncia la desaparición de Diego Manuel Guzmán, alias 'Cuervo', pese a la captura y el hallazgo de material del ELN. Señala fallas judiciales y la imposibilidad de localizarlo mediante la información suministrada.

El concejal de la ciudad denunció que el presunto integrante del ELN conocido bajo el alias 'Cuervo' habría logrado evadir a las autoridades, ya que, pese a la captura inicial y la incautación de material de apoyo al grupo insurgente, no se ha conseguido restablecer comunicación con él a través de los datos que él mismo proporcionó.

Diego Manuel Guzmán, originario de Medellín, fue detenido en flagrancia mientras se desplazaba en un taxi, después de haber sido seguido por los operativos policiales mediante videovigilancia. En el momento de la detención, los agentes hallaron en su domicilio una considerable cantidad de objetos vinculados al Ejército de Liberación Nacional: banderas con los símbolos del movimiento, folletos ideológicos, chalecos antibalas, aerosoles para pintar grafitis y otros elementos que podrían servir para incitar disturbios y realizar actividades de adoctrinamiento en la zona metropolitana del Valle de Aburrá.

A pesar de la solidez de las pruebas reunidas, la justicia liberó a Guzmán mediante una decisión de un fiscal, sin que el detenido fuera presentado ante un juez de control de garantías para formalizar la legalización de su captura, lo que generó una fuerte polémica y la acusación de irregularidades procesales por parte de la comunidad local





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