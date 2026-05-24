Concejal denuncia video de evasión de pasaje en Transmilenio

El concejal ‘Papo’ Amín denunció en redes sociales un video que muestra a un hombre arriesgando la vida de una niña al intentar evadir el pasaje de Transmilenio. El video fue grabado en la estación Héroes de la troncal de la Autonorte, donde se observa la tensión del momento y la poca seguridad del espacio. Amín calificó la acción como irresponsable y peligrosa, destacando que la evasión del pasaje en Transmilenio es una problemática que afecta la operabilidad del sistema. Se estima que un 14% de los usuarios incurren en esta práctica, lo que genera pérdidas económicas de 960 millones de pesos diarios. El concejal también mencionó que las autoridades distritales han implementado estrategias para combatir la evasión, como multas y ajustes en las estaciones. Sin embargo, la problemática persiste, generando un saldo en rojo que afecta el buen servicio.

El concejal ‘Papo’ Amín denunció en redes sociales un video que muestra a un hombre arriesgando la vida de una niña al intentar evadir el pasaje de Transmilenio .

El video fue grabado en la estación Héroes de la troncal de la Autonorte, donde se observa la tensión del momento y la poca seguridad del espacio. Amín calificó la acción como irresponsable y peligrosa, destacando que la evasión del pasaje en Transmilenio es una problemática que afecta la operabilidad del sistema. Se estima que un 14% de los usuarios incurren en esta práctica, lo que genera pérdidas económicas de 960 millones de pesos diarios.

El concejal también mencionó que las autoridades distritales han implementado estrategias para combatir la evasión, como multas y ajustes en las estaciones. Sin embargo, la problemática persiste, generando un saldo en rojo que afecta el buen servicio





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