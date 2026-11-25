El concejal Roberto Ortiz denunció ingreso irregular y heridos en palcos del Pascual Guerrero tras la victoria 2-1 de América sobre Deportivo Cali el 24 de noviembre.

El concejal Roberto Ortiz denunció disturbios y reportó la presencia de heridos en los palcos del estadio Pascual Guerrero tras el partido disputado el martes 24 de noviembre. La autoridad local solicitó a las autoridades actuar, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Ortiz también llamó a la hinchada a condenar estos hechos violentos que marcan el cierre de la jornada.

Detalles del Ingreso Irregular y Heridos

Roberto Ortiz, concejal de Cali, informó que algunos hinchas ingresaron de forma irregular a los palcos del Pascual Guerrero después del triunfo de América sobre el Deportivo Cali con un marcador de 2-1. Según reportes preliminares, habría heridos como consecuencia de los altercados. Otra cuenta en redes menciona a un joven herido, según denuncias realizadas en las plataformas digitales.

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La Jornada Deportiva y el Contexto del Clásico

El clásico se jugó el martes 24 de noviembre a las 8:30 p. m. en el Pascual Guerrero, por la fecha 2 del Grupo B de los cuadrangulares. América venció 2-1 al Deportivo Cali, con un doblete de Tomás Ángel que permitió al equipo local llegar a 4 puntos. Stiven Rodríguez marcó para el Deportivo Cali en el encuentro.

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Seguridad y Protocolos de Contención

El evento contó con la presencia de cerca de 750 policías y 50 agentes de tránsito para garantizar la seguridad en el recinto deportivo. El concejal Ortiz publicó el martes 24 de noviembre, a las 10:55 p. m., un mensaje en el que habla de disturbios en el estadio después del triunfo de América. La autoridad instó a identificar a los responsables de las anomalías en el acceso a las zonas VIP.

Consecuencias y Próximos Pasos

La denuncia del concejal Roberto Ortiz busca que se apliquen las sanciones correspondientes a los involucrados en los ingresos indebidos. Se requiere una investigación profunda para determinar la gravedad de los heridos y las circunstancias exactas de los disturbios. Las autoridades locales están llamadas a actuar con prontitud para restablecer el orden y la confianza en la institución deportiva.