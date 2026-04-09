Concejal Torrado propone que el Museo Gaitán pase a ser administrado por el Distrito

El concejal Rubén Torrado busca que el Museo de Jorge Eliécer Gaitán sea gestionado por Bogotá y se incluya en las rutas de memoria histórica. Preocupación por el estado actual del museo y necesidad de revitalizarlo como centro cultural.

El concejal Rubén Torrado elevará una solicitud formal al alcalde de Bogotá , Carlos Fernando Galán, y al secretario de Cultura , Santiago Trujillo Escobar, para que el Museo de Jorge Eliécer Gaitán , actualmente bajo administración nacional, pase a ser gestionado por el Distrito . Esta iniciativa surge a raíz de preocupaciones expresadas desde el Concejo de Bogotá sobre el estado actual de la casa-museo, un espacio que, según Torrado, refleja olvido y desidia.

En el marco de la conmemoración de los 78 años del asesinato del caudillo liberal, el concejal del Partido de la U lamentó que lo que debía ser un centro cultural de renombre, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona, permanezca inconcluso y carezca del dinamismo previsto. Torrado enfatiza la necesidad de revitalizar este espacio, transformándolo en un centro de pensamiento abierto, accesible a la ciudadanía bogotana, turistas nacionales e internacionales, y un punto clave en la promoción de la memoria histórica, la paz y la reconciliación. \El concejal Torrado no solo busca la transferencia administrativa, sino también la inclusión del museo en las rutas establecidas en su acuerdo de ciudad sobre Memoria Histórica, Paz y Reconciliación, aprobado y sancionado hace seis años. Este acuerdo obliga a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, en coordinación con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, a implementar acciones para la preservación y promoción de estos valores. El concejal argumenta que este paso es fundamental para honrar la memoria de Jorge Eliécer Gaitán y reconocer su importancia en la historia de Colombia. “Aquí no estamos hablando solo de ladrillos. Estamos hablando de memoria, de historia y del respeto que Bogotá debería tener por uno de los nombres más importantes del país”, declaró Torrado, haciendo hincapié en la necesidad de un cambio radical en la percepción y gestión del museo. La ubicación del museo en el barrio Santa Teresita, en la localidad de Teusaquillo, es un factor adicional que resalta la importancia de integrar este espacio a un circuito cultural y turístico más amplio. \La propuesta de Torrado representa un llamado a la acción para las autoridades distritales, instándolas a priorizar la finalización del proyecto cultural diseñado por Salmona y a dotar al museo de los recursos y la atención necesarios para que cumpla su propósito original. El concejal considera que la recuperación del museo de Gaitán es un deber de la ciudad, un acto de justicia histórica y un paso crucial para fortalecer la identidad cultural y la memoria colectiva de Bogotá. El objetivo final es que el museo se convierta en un lugar de encuentro y reflexión, donde se debatan y analicen temas relacionados con la historia, la política y la sociedad colombiana, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y reconciliada. La iniciativa también contempla la posibilidad de convertir el museo en un espacio educativo, donde se ofrezcan talleres, conferencias y exposiciones que promuevan el conocimiento y el debate en torno a la figura de Jorge Eliécer Gaitán y su legado





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jorge Eliécer Gaitán Museo Bogotá Rubén Torrado Memoria Histórica Cultura Distrito Rogelio Salmona Política Colombiana Patrimonio Cultural

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arte colombiano brilla en Chile: Maquiamelo inaugura “Gratitud” en el Museo Palacio VergaraLa exposición reúne una serie de esculturas y obras que invitan a reflexionar sobre el valor de la gratitud

Read more »

A pocos minutos de Bogotá: abren museo de licores con más de 120 años de historiaLa Empresa de Licores de Cundinamarca anunció la apertura de un nuevo museo que reúne piezas, archivos y relatos que explican su evolución desde 1905.

Read more »

Accidente en un taladro de perforación deja un trabajador fallecido y otro herido en Campo Rubiales de EcopetrolEn la noche de este martes 7 de abril, se registró un grave accidente en un taladro de perforación ubicado en Campo Rubiales, en jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán (Meta).

Read more »

Denuncian parrandas en un pabellón de la cárcel de Itagüí, AntioquiaLa concejal de Medellín Claudia Carrasquilla denunció fiesta la fiesta de los cabecillas en pabellón de máxima seguridad

Read more »

“A Colombia le hace falta escuchar la diferencia, el dolor, la indignación, la miseria”: María Valencia GaitánDOLAR

Read more »

Escándalo en la cárcel: Nelson Velásquez cobró 100 millones de pesos por concierto, denuncia concejalLa concejal Claudia Carrasquilla revela detalles sobre el concierto de Nelson Velásquez en una cárcel de Medellín, incluyendo un pago millonario y la falta de registros de seguridad. El INPEC responde.

Read more »