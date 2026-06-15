Concejala Dussán denuncia graves fallas en la vigilancia de centros estéticos y exige plan de choque en Bogotá

Rocío Dussán presenta datos que revelan 13 muertos y 174 lesionados por procedimientos estéticos irregulares, señala que 686 locales operan sin autorización y demanda medidas urgentes para fortalecer la inspección y proteger a los usuarios.

La concejala de Bogotá , Rocío Dussán , ha puesto sobre la mesa una serie de irregularidades que afectan a los establecimientos estéticos de la capital. Tras presentar un derecho de petición a la Secretaría de Salud, la parlamentaria reveló que, entre 2024 y 2026, se han registrado trece fallecimientos y ciento setenta y cuatro lesionados como consecuencia de procedimientos estéticos realizados sin los controles sanitarios necesarios.

La información obtenida indica que 686 locales operan sin autorización sanitaria y que se han recibido cuatrocientos noventa y cuatro denuncias vinculadas a presuntas irregularidades. A pesar de la magnitud de estos hechos, en los últimos dos años solo se han impuesto tres sanciones definitivas a los centros involucrados, lo que evidencia una grave falta de capacidad de inspección y respuesta por parte de las autoridades locales.

La concejala Dussán resaltó que la principal causa de la situación es la escasez de funcionarios dedicados a la vigilancia de los establecimientos que utilizan aparatología estética, considerados de alto riesgo por sus posibles efectos adversos. Entre los incidentes reportados se encuentran infecciones graves, hemorragias, embolias, hospitalizaciones prolongadas y otras complicaciones derivadas de procedimientos realizados sin las condiciones apropiadas de higiene y seguridad.

En la declaración de la concejala, se subrayó que el sistema de vigilancia actual es insuficiente y que la ausencia de una regulación estricta permite que mujeres y hombres acudan a lugares sin garantía alguna de que saldrán con vida.

"Bogotá no puede seguir enterrando a sus ciudadanos en nombre de la vanidad institucional. Todo el sistema ha fallado, y mientras las autoridades se limitan a repartir responsabilidades en papel, la población sigue expuesta a riesgos inaceptables", afirmó Rocío Dussán.

Ante este panorama, la concejala exigió al gobierno distrital la implementación de un "plan de choque" que contemple el aumento inmediato de operativos de inspección, una mayor coordinación interinstitucional y la creación de mecanismos de consulta pública que permitan a los ciudadanos verificar la habilitación sanitaria de cualquier centro antes de someterse a un procedimiento. Además, hizo un llamado a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que tras el caso de Yulixa Toloza ha solicitado una regulación más estricta, para que colabore con las autoridades en la elaboración de normas claras y en la capacitación de los profesionales del sector.

La propuesta incluye la creación de una base de datos accesible en línea, la capacitación de inspectores especializados y la sanción enérgica de los establecimientos que operen sin los permisos requeridos, con el objetivo de prevenir nuevas tragedias y restaurar la confianza de la ciudadanía en los servicios estéticos de la ciudad





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