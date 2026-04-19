Concejales de Medellín conservan sus curules tras fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia

El Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió no retirar la investidura a los concejales Damián Pérez Arroyave y Andrés Felipe Rodríguez Puerta, al determinar que su participación en la Junta Metropolitana del Valle de Aburrá no configura incompatibilidad alguna. La decisión se basó en que el Área Metropolitana no hace parte de la estructura administrativa distrital ni administra tributos de Medellín. El fallo, que será apelado, recibió respaldo previo de la Procuraduría.

El Tribunal Administrativo de Antioquia ha emitido una resolución de primera instancia que beneficia a los concejales de Medellín, Damián Pérez Arroyave y Andrés Felipe Rodríguez Puerta. La decisión favorable determina que no procede el retiro de sus investiduras, al desestimar la existencia de incompatibilidades derivadas de su participación en la Junta Metropolitana del Valle de Aburrá. El Tribunal, tras un exhaustivo análisis del caso, concluyó que no se reunieron los elementos probatorios suficientes para fundamentar una sanción contra los concejales, pues la causal invocada en la demanda no se configuró en los hechos.

La Sala Plena del Tribunal, en su deliberación, abordó de manera central la naturaleza jurídica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Un punto crucial en su razonamiento fue la determinación de que esta entidad no se encuentra inserta dentro de la estructura administrativa del Distrito de Medellín. Se especificó que el Área Metropolitana no forma parte ni del sector central ni del sector descentralizado de la administración distrital, lo cual fue un factor determinante para descartar la supuesta irregularidad planteada en la demanda.

Profundizando en el análisis, el fallo judicial hizo hincapié en otro aspecto relevante para desestimar la incompatibilidad: la ausencia de evidencia de que el Área Metropolitana administre tributos que pertenezcan a Medellín. Este hallazgo debilitó significativamente uno de los argumentos pilares esgrimidos por el demandante, el abogado Sergio Mesa. El argumento central del demandante giraba en torno a una potencial incompatibilidad surgida del supuesto manejo de recursos públicos por parte de la entidad metropolitana, y la falta de prueba sobre la administración de tributos distritales resultó ser un golpe contundente para su pretensión.

El proceso legal también se detuvo a examinar el origen de los fondos que nutren al Área Metropolitana, prestando especial atención a aquellos provenientes de la sobretasa ambiental. Al respecto, el TribunalAdminstrativo de Antioquia llegó a la conclusión de que estas rentas son intrínsecas y propias de la entidad metropolitana, y no se clasifican como tributos del Distrito de Medellín que se encuentren bajo su administración. Esta distinción clarificó la naturaleza de los recursos y reforzó la argumentación en contra de la incompatibilidad.

Durante el desarrollo del proceso judicial, la defensa legal de los concejales Pérez Arroyave y Rodríguez Puerta mantuvo una postura firme. Insistieron en que la presencia de sus representados en la Junta Metropolitana se fundamentaba en una designación institucional otorgada por el propio Concejo de Medellín. Subrayaron que esta participación no implicaba en modo alguno un doble cargo, una relación de subordinación con alguna entidad distrital, ni la obtención de beneficios personales. El alto tribunal acogió favorablemente este argumento defensivo, considerando que no se cumplía con el requisito objetivo indispensable para proceder a la pérdida de investidura, que exige la configuración de circunstancias que impidan el ejercicio del cargo o generen un conflicto de intereses innegable.

La decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, aunque será objeto de apelación por parte del demandante, ya ha recibido un respaldo previo por parte de la Procuraduría General de la Nación. A través de un concepto emitido por el procurador judicial administrativo, se señaló explícitamente que no se ha logrado probar fehacientemente que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá actúe como una institución que administre tributos pertenecientes al Distrito de Medellín. Este dictamen de la Procuraduría corrobora la línea argumental del Tribunal y refuerza la solidez de la resolución de primera instancia. La ausencia de vínculos demostrados y la correcta interpretación de la naturaleza jurídica del Área Metropolitana y sus fuentes de financiación han sido determinantes para que los concejales mantengan sus investiduras





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