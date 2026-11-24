El Concejo de Bogotá otorgó la Orden al Mérito a Sonia Osorio en reconocimiento a su legado en el Ballet Nacional de Colombia y el Carnaval de Barranquilla. Una distinción recibida por su nieto Martín Vieira.

El legado de la periodista, bailarina y coreógrafa colombiana Sonia Osorio fue honrado con toda su fuerza durante la tarde de este martes en el Salón de Actos del Concejo de Bogotá. Se llevó a cabo una ceremonia especial de condecoración póstuma donde se entregó la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, otorgada en el grado de Gran Cruz. Esta distinción representa la máxima condecoración que puede conceder esta corporación legislativa a quienes han destacado por servicios excepcionales a la ciudad y la nación.

La maestra en danzas, reconocida como una de las figuras fundamentales de la danza y la gestión cultural en Colombia, recibió este reconocimiento por su impacto histórico en las artes escénicas. La iniciativa para este homenaje fue promovida por el concejal Fernando López Gutiérrez, quien impulsó la resolución que oficializa este gesto de admiración y respeto por la trayectoria de la creadora bogotana.

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El acto protocolario estuvo encabezado por la entrega de la medalla y el pergamino que certifican la distinción. La condecoración se fundamenta en la Resolución 1086 del 4 de noviembre de 2026. Fue recibida por Martín Vieira Obregón, nieto de la maestra Sonia Osorio, quien actuó en representación de su familia y del legado artístico que continúa vivo y activo a través del Ballet Nacional de Colombia.

Traslado del reconocimiento a su familia

Durante la ceremonia, el concejal Fernando López Gutiérrez hizo entrega simbólica de los documentos oficiales. En su discurso, López destacó que Sonia Osorio convirtió la danza en una narrativa profunda sobre la identidad colombiana. El edil señaló que su trabajo no solo preservó las tradiciones locales, sino que abrió las puertas de escenarios internacionales, llevando la diversidad cultural del país más allá de las fronteras nacionales.

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El concejal enfatizó que con esta condecoración se busca honrar a una mujer que transformó el folclor en patrimonio vivo. Afirmó que el legado de Osorio sigue inspirando a las nuevas generaciones y que la cultura es un pilar fundamental para la construcción del país, mereciendo así el máximo reconocimiento institucional.

Presencia del Ballet Nacional en el homenaje

El evento contó con la participación destacada de Juan Carlos Calvo Serrato, subdirector artístico del Ballet Nacional de Colombia. Calvo Serrato compartió con los asistentes la extensa trayectoria de la compañía y resaltó el trabajo incansable realizado durante décadas. Su intervención buscó demostrar cómo la propuesta artística creada por Sonia Osorio se ha mantenido vigente y relevante en el tiempo.

La continuidad de este legado artístico fue representada físicamente por Martín Vieira Obregón. Quien recibió la distinción y explicó a los presentes el profundo significado que este reconocimiento tiene para su familia y para la Fundación Ballet Nacional de Colombia. Su presencia sirvió como puente entre la historia de la fundadora y la gestión actual de la institución.

Impacto en el Carnaval de Barranquilla

Sonia Osorio dejó una huella imborrable en Barranquilla, ciudad donde desde 1955 comenzó a diseñar los espectáculos de coronación de las reinas del Carnaval de Barranquilla. Una de sus contribuciones más famosas fue proponer el atuendo icónico de la cumbia, compuesto por una tela de cuadros blancos y rojos, un diseño que aún se conserva y utiliza hoy en día.

La influencia de su trabajo en las fiestas barranquilleras es tan significativa que el Carnaval de la 44 decidió nombrar su principal desfile como Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio. Este recorrido especial se lleva a cabo hace 27 años, consolidando su memoria en el corazón de la festividad más importante del Caribe colombiano.

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Continuidad y proyección internacional

Por sus aportes culturales a lo largo de más de seis décadas, el Concejo de Bogotá rindió este homenaje póstumo a la maestra. Sonia Osorio dedicó su vida a investigar, preservar y proyectar las danzas tradicionales de Colombia en escenarios globales, convirtiendo al Ballet Nacional en una plataforma de reconocimiento de la diversidad cultural del país.

Martín Vieira Obregón compartió con su madre, Silvana Obregón Osorio, la representación legal de la Fundación Ballet Nacional de Colombia. Juntos asumen la responsabilidad de dar continuidad a una historia de más de sesenta años de labor artística y cultural.

Próximos pasos del legado cultural

Las recientes presentaciones internacionales de la compañía, incluyendo su destacada visita a China, evidencian la vigencia del proyecto artístico de Sonia Osorio. Estas giras son muestra concreta del propósito de continuar llevando el nombre de Colombia a nuevos escenarios internacionales.

Con esta condecoración, el concejal Fernando López no solo exalta la trayectoria de una referente de la danza, sino que reafirma la importancia de proteger, transmitir y proyectar el patrimonio cultural a las nuevas generaciones. El evento cerró con el compromiso institucional de mantener viva la memoria de Osorio a través de las futuras actividades del Ballet Nacional de Colombia.