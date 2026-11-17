La Corporación autoriza a la Alcaldía de Bucaramanga endeudarse por más de $540.000 millones para obras en salud, educación e infraestructura, generando debate sobre su viabilidad fiscal.

La Corporación Legislativa de Bucaramanga votó a favor del Proyecto de Acuerdo 071 de 2026, autorizando al Ejecutivo Municipal para comprometer vigencias futuras excepcionales hasta el año 2041. Esta decisión implica la generación de un endeudamiento superior a los $540.000 millones de pesos, destinados a financiar inversiones críticas en diversos sectores de la capital santandereana. La aprobación se produce tras una intensiva revisión del texto normativo y la retirada previa del documento para realizar ajustes estratégicos.

Mecanismo de financiamiento y distribución de recursos

El mecanismo aprobado permite a la administración municipal asegurar la continuidad de proyectos a largo plazo más allá de los ciclos legislativos habituales. Los recursos financieros se distribuyen específicamente en tres áreas prioritarias identificadas por la Alcaldía: la Secretaría de Educación recibe una asignación de $198.175.070; Infraestructura contempla $259.496.822; y Salud y Ambiente obtiene $86.464.732. Esta estructura financiera responde a la necesidad de cubrir gastos recurrentes que de otra manera podrían verse interrumpidos por limitaciones presupuestales anuales.

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Posiciones políticas y debate en la plenaria

La votación contó con el respaldo mayoritario de la bancada oficialista, liderada por el ponente del proyecto, concejal Luis Ávila, quien destacó la aprobación en el segundo debate. También sumaron sus votos al frente gobernante concejales como Daniela Torres y Camilo Machado de la Alianza Verde, además de Diego Lozada del ASI. Ambos partidos argumentaron que las vigencias futuras no son una figura nueva, sino una herramienta necesaria para mantener la continuidad de iniciativas clave como la pavimentación de vías y el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

No obstante, la iniciativa enfrentó una firme oposición desde la bancada opositora. El concejal Jorge Flórez del Pacto Histórico y José David Cavanzo de Cambio Radical emitieron votos negativos. Flórez cuestionó la naturaleza estratégica de partidas como el aseo o el PAE, argumentando que deben regirse por textos específicos del Plan de Desarrollo. Cavanzo coincidió en esta línea, señalando que no encontró en el plan vigente un desarrollo sustancial que justifique comprometer el presupuesto de 2028 desde el presente.

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Impacto en el vertedero El Carrasco y salud ambiental

Un punto focal de la discusión financiera fue la asignación de más de $86 mil millones para la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTLX). Este desembolso se justifica por la gestión de residuos en el sitio de disposición final El Carrasco, el cual tiene autorizado operar únicamente hasta el 1 de abril según decisión judicial. La administración municipal argumentó que, independientemente del cierre, los lixiviados continuarán generándose en el vertedero debido a la acumulación de basura depositada por varios municipios de Santander durante décadas.

Diego Lozada respaldó esta inversión como una medida de saneamiento necesario, señalando que existe basura enterrada que requiere trámite y solución ambiental. En contraste, Flórez advirtió que estos costos podrían traducirse en un aumento directo de las tarifas de aseo para los ciudadanos de Bucaramanga. El edil opositor cuestionó la equidad del esquema, preguntando por qué los residentes de la capital deben asumir exclusivamente los gastos de tratamiento mientras otros municipios aportan residuos al vertedero sin contribuir proporcionalmente.

Contexto judicial y próximos pasos administrativos

Paralelamente a la aprobación legislativa, el Tribunal de Santander levantó las medidas cautelares que afectaban al empréstito de la Alcaldía. Este contexto jurídico favoreció la viabilidad del proyecto, permitiendo que la corporación procediera con la luz verde final. Los recursos para infraestructura se enfocarán en la pavimentación, el mantenimiento del espacio público y obras priorizadas por el Ejecutivo durante el próximo año.

La implementación de estos fondos requerirá una programación detallada de contratos de reparcheo y obras públicas. Si bien la ley permite comprometer vigencias futuras, la ejecución dependerá de la capacidad fiscal futura de la ciudad. Los concejales que apoyaron la iniciativa aseguraron que este mecanismo evita que proyectos estratégicos queden estancados, mientras los detractores mantienen su alerta sobre la carga de deuda a largo plazo que se está adquiriendo para la administración pública de Bucaramanga.