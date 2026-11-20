El Concejo Distrital de Cartagena aprobó la prórroga de sus sesiones ordinarias hasta el 10 de diciembre para finalizar debates clave sobre el presupuesto 2027 y créditos públicos.

El Concejo Distrital de Cartagena oficializó este viernes 20 de noviembre la continuación de sus labores legislativas mediante la aprobación de una prórroga significativa en su calendario de trabajo. La mesa directiva presentó una proposición formal para extender el tercer periodo de sesiones ordinarias, el cual ha sido central para la gestión de asuntos críticos de la ciudad. Esta iniciativa fue sometida a votación ante la plenaria y obtuvo la aprobación necesaria para entrar en vigor inmediatamente.

Extensión del periodo legislativo y nuevas fechas

La propuesta aprobada establece de manera precisa que el último día hábil para que la corporación edilicia celebre sesiones será el 10 de diciembre de 2026. Este cambio en la agenda busca dotar al legislativo local de la ventana temporal necesaria para cerrar procesos que habían quedado pendientes por falta de días hábiles durante el mes actual. La resolución modifica explícitamente las fechas de clausura establecidas inicialmente para este ciclo de trabajo ordinario.

Also read Fernando Gaviria busca igualdad histórica con Nairo Quintana y retorno a gran vuelta en 2027

Debate sobre crédito de ciento cincuenta mil millones

Uno de los asuntos más trascendentales que requiere esta extensión de tiempo es la definición final sobre la solicitud de un crédito público por valor de $150 mil millones. Este proyecto, identificado con el número PA-129-2026, tiene como objetivo autorizar al alcalde mayor de Cartagena de Indias para realizar operaciones de financiación destinadas a proyectos de inversión dentro del plan de desarrollo distrital. La medida ha generado intensos debates y ha sido objeto de fuerte escrutinio por parte de la ciudadanía, agremiaciones y actores políticos durante las sesiones previas.

Proyectos de educación y reorganización local

Además de los temas financieros, el Concejo de Cartagena debe cerrar el debate sobre la creación de nuevas localidades y la gestión educativa. El proyecto PA-127-2026 propone reorganizar la división político-administrativa del distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias en cinco localidades, una iniciativa que ya ha contado con dos audiencias públicas debido a la alta cantidad de inscritos. Paralelamente, el proyecto PA-130-2026 busca modificar el Plan de Desarrollo 2024-2027 para destinar recursos del Sistema General de Regalías a la renovación de la Institución Etnoeducativa de Santa Ana y la construcción del megacolegio de La Boquilla.

Advertisement

Aprobación del presupuesto distrital y ajustes financieros

El Concejo también debe culminar el análisis del Presupuesto Distrital de Cartagena 2027, identificado como PA-124-2026, cuyo propósito es ascender el monto total a 4,84 billones de pesos. Esta iniciativa, que abarca el periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027, recibió aportes durante una audiencia pública realizada el pasado 3 de noviembre con participación de colectivos cívicos y juveniles. Asimismo, ya se ha dado luz verde al Proyecto de Acuerdo 128 de 2026, que contempla una incorporación de $5.693 millones y un traslado presupuestal por $23.927 millones para las secretarías de Educación y Salud.

Constitución de empresa pública de servicios básicos

Finalmente, la agenda legislativa pendiente incluye el cierre del debate sobre la constitución de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena S.A.S. E.S.P. bajo el proyecto PA-125-2026. Esta iniciativa, que había sido retirada inicialmente por el Distrito y posteriormente reintroducida, ya ha superado una etapa de debate importante. La extensión del periodo hasta el 10 de diciembre garantiza que el Concejo Distrital de Cartagena pueda finalizar estos trámites y cerrar el periodo ordinario con las decisiones requeridas para la administración de la ciudad.