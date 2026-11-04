Concejo de Medellín decidirá este miércoles sobre el Plan de Ordenamiento Territorial

El Concejo de Medellín vota este miércoles sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, abordando vivienda turística y restricciones en el espacio público en un debate crucial.

La plenaria del Concejo de Medellín se reunirá este miércoles para tomar una decisión definitiva sobre las modificaciones propuestas al Plan de Ordenamiento Territorial, un documento estratégico que definirá la trayectoria urbana de la capital antioqueña durante los próximos años. Este evento marca el cierre de un proceso deliberativo complejo que ha involucrado múltiples actores y sectores de la sociedad civil, consolidándose como uno de los asuntos institucionales más relevantes de la actual administración local.

Detalle del Debate sobre Modificaciones Urbanas

Este miércoles se cerrará el ciclo de discusiones con un segundo y último debate que examinará puntos álgidos previamente identificados por los concejales y la ciudadanía. Entre las cuestiones centrales que se someterán a votación o discusión se encuentra la facultad del Distrito para establecer regulaciones específicas sobre la vivienda turística, un tema que ha generado intenso escrutinio por su impacto en el mercado inmobiliario y la convivencia vecinal.

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Además de la regulación de alojamientos turísticos, el orden del día incluye la evaluación de posibles restricciones a la prostitución en el espacio público, una medida que busca equilibrar el orden urbano con los derechos de los trabajadores sexuales y la seguridad de la comunidad. Los urbanistas han expresado reacciones diversas respecto a los cambios normativos propuestos, los cuales tienen como objetivo principal incentivar la construcción de nueva vivienda en Medellín para atender la demanda habitacional creciente.

Posiciones de los Actores y Partes Interesadas

La trayectoria legislativa de esta iniciativa ha sido significativa, habiendo superado hace dos semanas el primer filtro institucional al ser aprobada de forma unánime por los integrantes de la Comisión Primera del Concejo de Medellín. Esta aprobación previa indica un consenso inicial entre los representantes políticos, aunque el debate en la plenaria revela que existen posturas divergentes que requieren un análisis más detallado y, potencialmente, la presentación de nuevas enmiendas.

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El Departamento Administrativo de Planeación ha sido el ente técnico encargado de respaldar este proceso, recordando que la propuesta final resulta tras casi 90 días de intensas socializaciones, audiencias públicas y estudios técnicos. Este amplio período de consulta buscó incorporar las visiones de diversos grupos sociales, aunque la extensión del proyecto de acuerdo ha generado debates intensos en torno a cláusulas específicas que algunos sectores consideran críticas para el futuro desarrollo de la ciudad.

Impacto Inmediato y Próximos Pasos Procedimentales

La sesión plenaria está programada para iniciar puntualmente a las 9:00 de la mañana, momento a partir del cual los concejales comenzarán la discusión formal sobre cada artículo del plan modificado. Dado lo extenso del proyecto y la cantidad de puntos debatidos, se espera que la jornada legislativa sea prolongada, extendiéndose probablemente hasta la noche para garantizar que todos los aspectos tengan la deliberación necesaria.

Se anticipa que durante la sesión se presentarán nuevas enmiendas de último momento, las cuales deberán ser analizadas, discutidas y dirimidas en tiempo real por la corporación de representantes. Este dinamismo añade complejidad al proceso, ya que cada modificación propuesta puede alterar el equilibrio alcanzado en comisiones anteriores, requiriendo un voto final que reflije las negociaciones políticas y técnicas realizadas durante esta jornada histórica para Medellín.