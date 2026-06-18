Concejo Distrital aprueba creación de la Mesa Territorial de las Enfermedades Huérfanas o Raras en Cartagena

El proyecto, presentado por el concejal William Pérez, con el respaldo de organizaciones que trabajan con pacientes de enfermedades huérfanas o raras, busca dignificar la vida de estas personas y promover la atención integral y la inclusión social.

La iniciativa fue aprobada por el Concejo Distrital con el objetivo de promover la atención e inclusión de personas que padecen enfermedades huérfanas o raras en la ciudad.

El Concejo Distrital aprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual se crea la Mesa Territorial de las Enfermedades Huérfanas o Raras en el Distrito de Cartagena, una iniciativa que permitirá impulsar estrategias para la inclusión social y la atención integral de las personas con esta condición. Se trata de un organismo promotor, asesor y consultivo de la Administración Distrital que se encargará de la construcción, el seguimiento y la verificación de la puesta en marcha de políticas, programas, planes y proyectos dirigidos a estos pacientes





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