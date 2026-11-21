El artista realizará un concierto en el Estadio Pascual Guerrero el 21 de noviembre de 2026, destinando recursos a la educación en el Pacífico colombiano junto a Live Music.

El Estadio Pascual Guerrero en Cali será el escenario principal para un importante evento musical y social este sábado 21 de noviembre de 2026. La jornada contará con una presentación especial que reunirá los grandes éxitos del artista principal, combinando el entretenimiento con un propósito humanitario claro y tangible para la región.

Alianza estratégica para educación en el Pacífico

La iniciativa surge de una alianza directa entre el artista invitado y la empresa empresaria Live Music, quienes han coordinado los detalles logísticos y financieros del espectáculo. Según lo anunciado oficialmente, una parte significativa de los recursos económicos recaudados durante la venta de entradas y durante el evento serán destinados exclusivamente a apoyar la infraestructura educativa de comunidades ubicadas en el Pacífico colombiano.

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Esta decisión busca ir más allá del simple entretenimiento sonoro, posicionándose como una oportunidad concreta para aportar al bienestar general y a la calidad educativa de niños que actualmente necesitan mejores espacios físicos para su formación académica y cultural. La estructura del proyecto enfatiza la responsabilidad social dentro de la industria del entretenimiento masivo.

Participación de artistas invitados y cierre especial

La programación musical está diseñada para ofrecer una experiencia variada y de alta calidad, contando con la participación de invitados especiales reconocidos como Juan Duque y el grupo Corridos del Rey. Además, se incluirá la actuación del ganador del concurso Nuevos Talentos, quien tendrá la valiosa oportunidad de presentarse ante el público asistente en el estadio, acompañado por cinco artistas sorpresa durante su presentación específica.

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La jornada finalizará con un cierre especial que promete ser un momento memorable para los asistentes, garantizando que la experiencia integral del día esté completa. Esta inclusión de nuevos talentos refleja un compromiso con la promoción de la música local y regional, sumándose a la misión educativa del evento principal.

Detalles logísticos y recomendaciones para el público

Las puertas del escenario y las instalaciones del recinto abrirán sus accesos a partir de las 5:00 de la tarde, permitiendo a los asistentes organizar su llegada con antelación. La organización ha emitido una invitación formal a los asistentes para que se sumen a la temática Urban Black, sugiriendo el uso de vestuario urbano en tonos negros para crear una identidad visual unificada y estilizada durante la celebración.

El evento está programado específicamente para este sábado 21 de noviembre de 2026 en el sector occidental del Estadio Pascual Guerrero, una ubicación estratégica que facilita el acceso para gran parte de la afición. La combinación de música, solidaridad y estilo definirá esta jornada única en la capital vallecaucana, marcando un hito en la unión entre artistas y causas sociales.