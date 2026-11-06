Concurso Nacional de Belleza inicia en Ibagué su agenda con 26 candidatas

El Concurso Nacional de Belleza inició su agenda en Ibagué con 26 candidatas rumbo a Señorita Colombia. El público podrá votar por su favorita.

El Concurso Nacional de Belleza inició por primera vez en sus 92 años de historia su agenda oficial en Ibagué, capital del Tolima. La ciudad recibió a las 26 candidatas que aspiran a convertirse en la nueva Señorita Colombia. La llegada se produjo el jueves 5 de noviembre en el Aeropuerto Perales.

Las representantes fueron recibidas por la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, quien las invitó a que la ciudad fuera escenario de la primera jornada del certamen. Con este inicio, la capital tolimense se convirtió en el punto de partida de las actividades previas a la elección y coronación de la próxima soberana de la belleza nacional.

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Recorrido, rueda de prensa y visitas en Ibagué

La agenda del Concurso Nacional de Belleza en Ibagué comenzó con una caravana de vehículos Mitsubishi por algunas de las principales calles de la capital. Las candidatas avanzaron acompañadas por integrantes de la Policía Nacional.

La programación continuó en el Hotel Sonesta, donde las aspirantes participaron en una rueda de prensa con periodistas y medios de comunicación. Allí compartieron sus expectativas frente a esta edición y conocieron las actividades que desarrollarán durante su estadía en el departamento del Tolima.

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En horas de la tarde, las 26 representantes visitaron la fábrica de Aguardiente Amarillo, en una actividad organizada por la Gestora Social. Durante el recorrido conocieron el proceso de elaboración de uno de los productos más representativos del departamento.

La primera jornada terminó en la Concha Acústica de Ibagué, escenario donde se realizaron los ensayos y preparativos para el Desfile en Traje Artesanal Colombia, un País Hecho a Mano. Esta actividad fue una de las más esperadas de la agenda oficial del certamen.

Desfile Así suena Colombia y cómo seguirlo

El Desfile en Traje Artesanal Colombia, un País Hecho a Mano se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre bajo el concepto 'Así suena Colombia'. La música colombiana será la protagonista y servirá de inspiración para las creaciones que lucirán las candidatas.

La pasarela también será un homenaje al trabajo de artesanos y diseñadores, así como a las expresiones culturales y tradiciones de las diferentes regiones del país. Según informó la organización, el evento busca exaltar el talento que identifica a Colombia.

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Quienes deseen seguir la presentación podrán hacerlo por RTVC, Telepacífico, Telecaribe, Telecafé, Claro TV, Canal TRO, Teleislas, Cosmovisión, Canal 1 y el canal oficial de YouTube del Concurso Nacional de Belleza. El certamen también recordó que el público será considerado el quinto jurado y podrá apoyar a su candidata favorita mediante la plataforma oficial de votaciones.