Concurso Nacional del Tiple y el Requinto de Páramo: Tiple de Javier Navarro será premio

La segunda edición del certamen en Santander, el próximo 15 de noviembre, premiará al mejor acompañante con un tiple de Javier Navarro, apoyado por la Alcaldía de Páramo.

La segunda edición del Concurso Nacional del Tiple y el Requinto de Páramo consolidará su compromiso con la tradición musical andina al entregar un instrumento de alta precisión como premio principal. Este encuentro, programado para el próximo 15 de noviembre, reunirá a intérpretes de todas las edades en Santander para preservar y proyectar el patrimonio sonoro del país.

Instrumento de Javier Navarro como Premio Central

Un tiple de concierto fabricado por el reconocido luthier santandereano Javier Navarro será entregado al mejor tiplista acompañante del certamen. Este instrumento pertenece a una de las líneas más recientes del artesano y simboliza el reconocimiento profesional a quienes sostienen la sonoridad esencial de la música andina colombiana. La donación resume el espíritu fundacional del concurso, que busca integrar a constructores, intérpretes y nuevas generaciones alrededor de una tradición renovable.

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Estrategia de Inclusión Generacional y Aprendizaje

Carlos Augusto, ganador del Festival Mono Núñez y músico vinculado al evento, explica que la iniciativa surgió para preservar músicas que han acompañado la historia cultural durante décadas. El concurso no solo reúne a buenos intérpretes, sino que busca convertirse en un espacio de aprendizaje y circulación de conocimientos. La participación de niños, jóvenes y adultos permite que trayectorias distintas compartan escenario, facilitando la transmisión de saberes esenciales para la supervivencia de los instrumentos.

Impacto en la Formación de Nuevas Generaciones

La mezcla generacional es considerada una fortaleza clave por Carlos Augusto, ya que cada grupo encuentra un propósito específico en la competición. Para los niños, la participación representa el primer acercamiento serio a la música y el descubrimiento de capacidades emergentes. Los jóvenes utilizan el evento para crecer, desarrollar disciplina e intercambiar experiencias, mientras que los adultos encuentran un espacio para compartir lo aprendido y asegurar que los conocimientos continúen circulando.

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Integración del Oficio Luthier en la Tradición Musical

La participación de Javier Navarro pone sobre la mesa la importancia de la construcción de instrumentos para la continuidad de estas músicas. El tiplista acompañante, figura fundamental en la interpretación pero a menudo fuera del centro del escenario, recibe el reconocimiento del luthier. Los organizadores esperan que esta colaboración invite a más personas, instituciones y actores culturales a sumarse a procesos de formación musical y creación de públicos, fortaleciendo así el ecosistema cultural.

Apoyo Institucional y Proyección Territorial en Santander

La segunda edición cuenta con el respaldo de la Alcaldía Municipal de Páramo, liderada por el alcalde Mauricio Gámez. Este apoyo se entiende como un mecanismo para fortalecer procesos culturales que generan identidad y encuentro intergeneracional. Desde la organización, se considera que esta apuesta ayudará a consolidar a Páramo como un punto de referencia nacional para músicos provenientes de diversas regiones, reafirmando el valor de sus expresiones culturales únicas.