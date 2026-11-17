La Audiencia Provincial de Asturias condena a 11 meses de prisión al hincha del Real Oviedo por insultos racistas a Kylian Mbappé en agosto de 2025. Conoce las penas y restricciones.

La Audiencia Provincial de Asturias emitió una sentencia definitiva este martes 17 de noviembre de 2026 que condena a un aficionado del Real Oviedo a 11 meses de prisión por agresiones racistas dirigidas contra Kylian Mbappé. El veredicto judicial responde a los incidentes ocurridos el 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere, durante el partido de LaLiga entre el Real Oviedo y el Real Madrid. Este fallo judicial marca un precedente claro en la lucha contra la discriminación en el deporte español.

Detalles del incidente en el Carlos Tartiere

Los hechos judiciales se remontan a la segunda jornada de la Liga española en el año 2025, cuando el Real Madrid visitó las instalaciones del Real Oviedo. El encuentro concluyó con una victoria contundente de 3-0 para el conjunto madridista, donde Kylian Mbappé destacó siendo el autor de dos goles. Durante una de sus celebraciones, un hincha ubicado en las tribunas comenzó a emitir sonidos imitando movimientos y vocalizaciones asociadas con primates, un acto discriminatorio explícito hacia el color de piel del futbolista francés.

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Este comportamiento abusivo fue captado integralmente por las cámaras de televisión del evento y posteriormente se viralizó en las redes sociales, generando una fuerte ola de rechazo público. La difusión masiva de las imágenes permitió a las autoridades españolas identificar al responsable con precisión. En septiembre de 2025, la Policía Nacional española confirmó la detención del aficionado, iniciando el proceso legal que culminó con esta sentencia de 2026.

Mecanismo legal y penas impuestas

La investigación fue impulsada inicialmente por LaLiga, que presentó la denuncia formal por los actos racistas registrados en el estadio. Posteriormente, el Real Madrid se sumó al procedimiento como acusación particular, respaldando todas las actuaciones judiciales contra el responsable. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias determinó que dicha conducta constituía un delito de odio conforme al artículo 510.2.a del Código Penal español, considerando la naturaleza discriminatoria del insulto.

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El tribunal impuso una pena privativa de libertad de 11 meses y una multa económica de 1.440 euros, equivalente a seis meses de pagos diarios de ocho euros. Durante el proceso, el acusado reconoció su responsabilidad sobre los gestos, lo que permitió alcanzar una sentencia de conformidad. No obstante, el tribunal reconoció la circunstancia atenuante de embriaguez, ya que el aficionado se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento de los hechos.

Restricciones y suspensión de la prisión

La sentencia incluye una suspensión de los 11 meses de prisión condicionada al estricto cumplimiento de varias órdenes judiciales. El condenado podrá evitar su ingreso a la cárcel siempre que respete las medidas establecidas, lo que implica que la condena no se elimina, sino que se suspende bajo supervisión. Esta suspensión es vital para mantener su libertad, pero está sujeta a un control riguroso de las obligaciones impuestas por la justicia asturiana.

Entre las restricciones más severas se encuentra la prohibición absoluta de acceder al estadio Carlos Tartiere y a cualquier otro escenario deportivo durante los próximos dos años. Asimismo, se le prohíbe expresamente acercarse a Kylian Mbappé, con el objetivo primordial de proteger la integridad del futbolista tras los hechos denunciados. El incumplimiento de estas condiciones revierte automáticamente la suspensión, obligando al condenado a cumplir la pena de prisión en un centro penitenciario.

Inhabilitación profesional y consecuencias a largo plazo

Además de las penas privativas de libertad y económicas, el tribunal dictaminó una inhabilitación profesional de tres años y once meses. Esta medida impide al condenado ejercer profesiones u oficios relacionados con la educación, la docencia, el deporte y las actividades de tiempo libre. El objetivo de esta restricción laboral es aplicar consecuencias adicionales por una conducta que vulneró la dignidad de una persona por motivos racistas.

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Este fallo judicial subraya la determinación de las instituciones deportivas y judiciales en España para combatir el racismo en los estadios. La combinación de penas de prisión suspendidas, multas económicas significativas y largas inhabilitaciones profesionales envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales de la discriminación en el ámbito del fútbol español de alto nivel.