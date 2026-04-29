Condena a dos soldados por venta ilegal de armas a grupo armado en Jamundí

Dos militares fueron sentenciados a 42 meses de prisión por el hurto y venta de armas a un grupo armado organizado en el Valle del Cauca. La Fiscalía confirmó la transacción por 30 millones de pesos, destacando la rápida judicialización del caso en medio de un contexto de inestabilidad en la región.

Dos soldados regulares del Batallón de Policía Militar N.° 3 fueron condenados por el delito de hurto de armas y bienes de defensa, tras un hecho ocurrido el 31 de marzo de 2026 en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

Según la investigación, los uniformados habrían pactado la venta de un fusil, un proveedor y 35 cartuchos a miembros de un grupo armado organizado, recibiendo a cambio una suma millonaria de dinero. Los juzgados 1203 y 1204 (e) Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado confirmaron la condena, respaldados por las pruebas recopiladas por la Fiscalía 2208 Penal Militar y Policial, que demostraron que la transacción se realizó por 30 millones de pesos.

La sentencia impone 42 meses de prisión sin posibilidad de ejecución condicional, además de la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo período, junto con la separación definitiva de la Fuerza Pública. El proceso judicial destacó la eficiencia de las autoridades, ya que en menos de un mes se logró la judicialización y condena de los implicados.

Previamente, el Juzgado 1718 (e) Penal Militar y Policial de Control de Garantías había impuesto medidas de aseguramiento contra los soldados, quienes fueron capturados y sometidos al procedimiento de legalización por el Juzgado 1715 Penal Militar y Policial de Control de Garantías. Esta decisión judicial se produce en un contexto de alta tensión en el suroccidente del país y en el Valle del Cauca, donde en los últimos días se han registrado múltiples ataques atribuidos a estructuras armadas ilegales, lo que ha generado alerta en las autoridades y la población.

La condena envía un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la corrupción y la colusión con grupos armados, reafirmando el compromiso del Estado con la seguridad y la legalidad en la región





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