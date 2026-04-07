Condena a miembro de la Undmo por lesiones a estudiante durante protestas en Bogotá

Un juez condena a un integrante de la Undmo por herir gravemente a una estudiante durante las protestas sociales del 28 de abril de 2021 en Bogotá. Se le impuso una pena de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Un juez de conocimiento ha emitido una sentencia condenatoria contra un miembro de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden ( Undmo ), anteriormente conocida como Esmad , por su responsabilidad en un incidente ocurrido durante las protestas sociales del 28 de abril de 2021 en el centro de Bogotá . En este evento, una estudiante universitaria resultó gravemente herida.

La decisión judicial se basa en la evaluación de las pruebas presentadas en el juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, las cuales permitieron establecer la participación directa del agente uniformado en el uso de un arma de dotación oficial. La investigación determinó que el patrullero fue identificado mediante su placa y los registros asociados al armamento asignado, confirmando que disparó un proyectil de goma que impactó a la joven. La víctima, quien se dirigía a su hogar después de participar en la jornada de manifestaciones, sufrió una afectación irreversible como consecuencia del impacto: la pérdida total de la visión. Esta sentencia pone de manifiesto la importancia de la rendición de cuentas en situaciones de conflicto social y el escrutinio de las acciones de la fuerza pública durante las protestas.\Durante la lectura del fallo, la juez concluyó que la actuación del agente fue desproporcionada y no se ajustó a los protocolos establecidos para el manejo de disturbios. En consecuencia, determinó que el uso de la fuerza en este caso no solo fue innecesario, sino también contrario a las normativas que regulan la intervención de este tipo de unidades especializadas. El fallo subraya la necesidad de un uso de la fuerza proporcional y ajustado a los protocolos, especialmente en contextos de protestas sociales, donde la protección de la integridad física de los manifestantes es prioritaria. Se destaca la importancia de investigar y sancionar a los responsables de actos de violencia y abuso de autoridad, garantizando así la justicia y la confianza ciudadana en las instituciones. Además, esta sentencia podría servir como un precedente para otros casos similares, promoviendo una cultura de responsabilidad y transparencia dentro de la fuerza pública.\Por estos hechos, el agente uniformado fue declarado culpable del delito de lesiones personales con perturbación funcional y condenado a siete años de prisión. Adicionalmente, se le impuso una inhabilidad para ejercer funciones públicas por un período de 84 meses, así como el pago de una multa equivalente a 24.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2021. La sentencia corresponde a una decisión de primera instancia, lo que significa que la defensa tiene la posibilidad de interponer los recursos de ley correspondientes. Este caso se suma a otros procesos judiciales que surgen de las actuaciones de la fuerza pública durante las manifestaciones de 2021, donde se ha evaluado el uso de la fuerza en escenarios de protesta social. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho que afecte la convivencia o constituya un delito a través de la Línea de Emergencias 123, enfatizando que la denuncia es fundamental para el avance de las investigaciones y asegurar la aplicación de sanciones. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para fortalecer la democracia y la confianza en las instituciones





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