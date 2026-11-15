Condena a muerte por atentado terrorista contra santuario en Jordania

El Tribunal de Seguridad del Estado de Jordania condenó a muerte a tres autores del ataque a la iglesia de San Jorge. La sentencia aplica por nueve cargos de terrorismo y financiación.

El Tribunal de Seguridad del Estado dictó sentencia condenando a la pena de muerte a los tres autores del ataque terrorista que tuvo lugar en la iglesia de San Jorge, situada en Hamud, en la provincia de Karak. Este veredicto impactó profundamente a Jordania, un país donde este tipo de agresiones son poco habituales y que suele presentarse como un ejemplo de convivencia entre comunidades religiosas.

Cargos y base legal de la sentencia

Los acusados fueron condenados por seis delitos, entre ellos uno principal por actos de terrorismo que resultaron en la muerte de nueve personas, abarcando nueve cargos distintos. La fiscalía sustentó estas acusaciones en distintos artículos de la Ley Antiterrorista número 55 de 2006 y del Código Penal número 16 de 1960. A los tres individuos también se les imputan dos delitos de comisión de actos terroristas con armas y municiones en complicidad, así como la posesión de armas con la intención de utilizarlas para cometer atentados terroristas.

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Además de los cargos directos por violencia física, la lista de condenas incluye conspiración para llevar a cabo actos terroristas con armas y promoción de las ideologías de un grupo terrorista. Uno de los autores del ataque fue condenado también por proporcionar fondos destinados a la financiación de actos terroristas, lo que amplía la responsabilidad penal más allá de la ejecución directa de la violencia.

Responsabilidad del Estado Islámico

Las autoridades jordanas atribuyeron el ataque al grupo yihadista Estado Islámico, aunque la organización no ha reivindicado el atentado hasta el momento de la publicación del fallo judicial. La investigación determinó que los culpables consideraban estar vinculados a la organización terrorista, lo que confirmó el perfil ideológico detrás de la operación suicida.

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Este atentado ocurrió en un contexto de tensas relaciones regionales, donde las operaciones anteriores contra elementos considerados vinculados a la organización abrieron una brecha diplomática con Damasco. Siria denunció la falta de coordinación previa y calificó los ataques previos como una violación de su soberanía, lo que complica el marco de cooperación regional contra el terrorismo.

Impacto regional y reformas legislativas

Antes del ataque, las autoridades indicaron haber abatido a más de una veintena de miembros del Estado Islámico, destacando la intensidad del enfrentamiento en la zona. La tragedia dejó un saldo trágico que incluyó víctimas civiles inocentes, entre ellas tres niños y un anciano, lo que generó una ola de indignación nacional e internacional.

Después del ataque, el Gobierno jordano inició una reforma de varias leyes relacionadas con el terrorismo que contempla endurecer las penas para los autores de estos delitos. Esta nueva legislación eleva las condenas mínimas de cinco a diez años de prisión y establece penas de hasta 15 años o incluso la pena de muerte en determinados casos, marcando un giro significativo en la respuesta judicial del país.

La sentencia final está sujeta a recurso ante el Tribunal de Casación y se considera recurrida por ministerio de la ley, según indicó la fiscalía. Este mecanismo legal garantiza que la decisión sea revisada por la máxima instancia judicial, asegurando el cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos antes de que la pena sea ejecutada.