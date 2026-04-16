Condena de 37 años por feminicidio en Quindío: Exnovio sentenciado tras cuatro años de búsqueda de justicia

Cristian Alejandro Ospina Fernández ha sido condenado a 37 años de prisión por el asesinato de su exnovia, Yenny Karolay Nohava Forero, ocurrido en Circasia, Quindío, en 2022. La sentencia llega cuatro años después del crimen que conmocionó a la región, y aunque el victimario seguirá en libertad hasta que la condena quede en firme, su familia espera que la justicia prevalezca. Las pruebas presentadas incluyen testimonios y un cuchillo encontrado en su residencia, que se presume fue el arma homicida.

Cuatro años después del desgarrador homicidio de la joven universitaria Yenny Karolay Nohava Forero, cuyo caso conmocionó a la comunidad de Circasia, Quindío , la justicia ha emitido una sentencia condenatoria contra su exnovio, Cristian Alejandro Ospina Fernández. El hombre ha sido sentenciado a 37 años de prisión por el crimen de la estudiante, quien en aquel entonces contaba con tan solo 20 años.

El brutal asesinato tuvo lugar el 10 de marzo de 2022, cuando Yenny Karolay fue atacada con arma blanca mientras realizaba su rutina habitual de pasear a sus perros en un paraje rural de Circasia. Desde ese fatídico día, sus familiares han clamado incansablemente por justicia, organizando plantones y velatones en la localidad para exigir que los responsables del crimen fueran llevados ante la ley.

A pesar de que Ospina Fernández siempre fue señalado como el principal sospechoso e incluso fue capturado poco después del deceso de la joven, un fiscal le imputó el delito de homicidio agravado, fue liberado tras cinco meses de detención preventiva debido al vencimiento de términos. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y este viernes, la jueza tercera penal del circuito de conocimiento de Armenia dictaminó una sentencia condenatoria en contra de Ospina Fernández, imponiendo una pena de 450 meses, lo que equivale a 37 años de prisión, por ser declarado autor material del feminicidio de Yenny Karolay.

La jueza, en su argumentación, explicó que una vez la sentencia quede en firme, se emitirá la orden de captura contra el condenado y, de manera contundente, negó la posibilidad de que cumpliera la pena en prisión domiciliaria.

La jueza argumentó que el mínimo de la pena, que excede con creces los 8 años legalmente requeridos para el beneficio de prisión domiciliaria, imposibilita la concesión de cualquier sustituto penal. No obstante, se tendrá en cuenta el tiempo que Ospina Fernández permaneció en detención preventiva, desde su aprehensión en marzo hasta septiembre de 2022, como parte cumplida de la sanción impuesta.

En un giro que genera profunda preocupación en la familia de la víctima, la jueza señaló que, por el momento, Ospina Fernández continuará en libertad.

“Esta juzgadora concluye que no corresponde ordenar la captura inmediata, lo jurídicamente adecuado es permitir que continúe en libertad hasta tanto la sentencia quede en firme, momento en el cual, si se confirma la condena, se hará efectiva la orden de captura, esta decisión se adopta porque la condena aún no ha cobrado ejecutoria y mientras se resuelven los eventuales recursos”, explicó la magistrada.

Ante esta situación, la defensa de Ospina Fernández ha interpuesto un recurso de apelación, el cual será remitido a la sala penal del Tribunal Superior de Armenia para su revisión.

Durante el desarrollo de las audiencias, la Fiscalía había expuesto que Ospina “habría ubicado a la joven, la habría convencido de ir hasta una zona despoblada de Circasia, y la habría agredido con arma cortopunzante causándole múltiples heridas que le ocasionaron la muerte”.

Pese a la condena dictada, la familia de Yenny Karolay Nohava Forero manifiesta una profunda inquietud ante el hecho de que Ospina Fernández continúe en libertad y, lo que es peor, que no se tenga certeza de su paradero.

“No sabemos dónde está, nunca más lo volvimos a ver, dicen que sigue en Colombia, pero no sabemos, no tiene ninguna restricción para salir del país. Nunca se presenta en las audiencias, nos dicen que él no está obligado”, compartió con este medio Lucelly Forero, tía de la joven asesinada, evidenciando la impotencia y el temor que sienten ante la impunidad percibida.

Entre el caudal probatorio que la Fiscalía presentó para sustentar su acusación, destacan dos testigos presenciales que aseguraron haber visto a Karolay en compañía de Ospina en el mismo paraje rural donde posteriormente fue hallado su cuerpo. Adicionalmente, en la vivienda del joven se encontró un cuchillo, el cual, al parecer, habría sido ocultado y cuya morfología y diámetro corresponderían a las profundas heridas que presentaba el cadáver de la mujer.

El reporte forense detalló que la joven Yenny Karolay recibió un contundente golpe en la cabeza, múltiples heridas infligidas con arma blanca y, lamentablemente, su cuerpo fue arrojado por un barranco. El análisis del cuerpo no reveló indicios de que la víctima hubiera intentado defenderse, sugiriendo la ferocidad y el factor sorpresa del ataque.

Este feminicidio, que estremeció a todo el departamento del Quindío, ha sido un doloroso recordatorio de la violencia de género que azota la región. Durante estos años, defensoras de derechos humanos han alzado su voz, instando a las autoridades a agilizar las investigaciones y a realizar las capturas necesarias para garantizar que casos como este no queden impunes y que se haga plena justicia por Yenny Karolay Nohava Forero





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Feminicidio Condena Quindío Justicia Violencia De Género

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