Condena del Tribunal Superior de Bogotá a exintegrantes de las Farc-EP por múltiples delitos

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condena a once exintegrantes de las Farc-EP por su responsabilidad en 165 hechos delictivos, incluyendo homicidio, secuestro y reclutamiento ilícito, ocurridos en varios departamentos de Colombia.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ha emitido una sentencia condenatoria contra once exintegrantes de las Farc-EP, responsabilizándolos por su participación en un total de 165 hechos delictivos que tuvieron lugar en diversos departamentos de Colombia. Entre las regiones afectadas se encuentran Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y una porción del Amazonas.

Esta decisión judicial es el resultado de un extenso proceso que buscó esclarecer y sancionar los actos cometidos durante el conflicto armado, y representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de estas acciones. La condena subraya la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de abordar las consecuencias del conflicto de manera integral.\La sentencia detalla que los once exintegrantes fueron hallados culpables de una amplia gama de delitos, que incluyen homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito de menores, acceso carnal violento en persona protegida, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo. Estos actos fueron cometidos en un contexto de conflicto armado y dejaron un rastro de dolor y sufrimiento en las comunidades afectadas. Las autoridades investigaron meticulosamente cada uno de los hechos, recopilando pruebas y testimonios que permitieron establecer la responsabilidad de los condenados. La magnitud de los crímenes cometidos revela la brutalidad del conflicto y la necesidad de garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos. La condena representa un alivio para las víctimas y sus familiares, quienes han esperado durante años para que se haga justicia.\Entre los hechos delictivos documentados y por los cuales se les atribuye responsabilidad a los exintegrantes, se destaca la toma de las bases de la Policía Antinarcóticos y del Ejército Nacional de Colombia en el municipio de Miraflores, ocurrida el 3 de agosto de 1998. Este ataque, considerado uno de los episodios más graves del conflicto en la zona, resultó en la muerte de 19 uniformados y el secuestro de 131 miembros de la fuerza pública. Además, la sentencia también responsabiliza a los condenados por la incursión armada en el municipio de Mitú, registrada el 26 de octubre de 1998. En este ataque, aproximadamente 1.500 integrantes del entonces Bloque Oriental de las Farc-EP atacaron la estación de policía, utilizando armas no convencionales. Como consecuencia de esta incursión, 38 miembros de la fuerza pública y ocho civiles perdieron la vida, y otros 61 policías fueron secuestrados. Los exintegrantes Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, César Díaz Sosa, Críspulo Efraín Quiñónez Barreiro, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Berny Derley Ordóñez Castro, Ferney Valverde Fajardo, Marlio Mora Morales, Rodrigo Ducuara Yate, Rahomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez fueron identificados como responsables de estos hechos





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