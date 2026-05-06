Condena Firme para Juan Darthés por Abuso Sexual contra Thelma Fardín

El Tribunal Regional de la 3.ª Región ratifica la sentencia de seis años de prisión para el actor Juan Darthés, cerrando un proceso judicial de ocho años iniciado por la actriz Thelma Fardín.

El panorama judicial en torno a uno de los casos más mediáticos de abuso sexual en el mundo del espectáculo latinoamericano ha alcanzado un punto determinante.

El Tribunal Regional de la 3.ª Región ha emitido una resolución contundente que confirma la condena contra el actor argentino-brasileño Juan Darthés, estableciendo que deberá cumplir una pena de seis años de prisión. Esta decisión llega tras el rechazo sistemático de los recursos presentados por el equipo de defensa del actor, lo que ratifica el fallo emitido previamente en el año 2024.

Este desenlace marca el cierre de una etapa de incertidumbre y el inicio de una fase de ejecución de la sentencia en un proceso que se ha prolongado por más de ocho agotadores años, evidenciando la complejidad de los litigios por delitos sexuales y la resistencia que a menudo encuentran las víctimas en los sistemas judiciales. Para comprender la magnitud de este caso, es necesario retroceder hasta el año 2009, periodo en el cual se desarrollaba una gira internacional de la exitosa serie juvenil Patito Feo.

Fue en Managua, Nicaragua, donde ocurrieron los hechos denunciados por la actriz Thelma Fardín. En aquel entonces, Fardín era una joven de tan solo 16 años que comenzaba su carrera profesional, mientras que Darthés, con 44 años, ya era una figura consolidada y con una posición de poder evidente dentro del elenco.

Aunque ambos compartían el espacio laboral, Fardín ha subrayado en repetidas ocasiones que su vínculo era estrictamente profesional y distante, lo que hace aún más grave la transgresión de los límites y el abuso de autoridad ejercido por el actor. La denuncia pública, realizada en 2018, no fue solo un acto de valentía personal, sino que se transformó en un catalizador para que otras mujeres en la industria del entretenimiento se atrevieran a denunciar abusos similares, rompiendo una cultura de silencio que imperaba en los sets de grabación.

El camino legal en Brasil estuvo plagado de obstáculos y giros inesperados. Durante el año 2023, el caso sufrió un revés cuando una instancia judicial favoreció a Darthés basándose en tecnicismos relacionados con la legislación vigente al momento de los hechos.

Sin embargo, la persistencia de la parte acusadora y el análisis detallado de las pruebas llevaron a que, en 2024, el tribunal revirtiera dicho criterio, considerando que la agresión sexual había quedado plenamente probada. La sentencia actual estipula que el actor deberá cumplir su condena bajo un régimen semiabierto.

Este régimen implica una modalidad de reclusión donde el sentenciado tiene la posibilidad de salir durante la jornada diurna para realizar actividades laborales o académicas, pero mantiene la obligación estricta de regresar a la penitenciaría todas las noches. El tribunal fue enfático al señalar que, en esta fase procesal, ya no existía espacio para reabrir el debate sobre las pruebas o los hechos, ya que estos habían sido exhaustivamente valorados en las etapas previas del juicio.

Más allá de la condena individual, el caso ha tenido una repercusión social profunda. Organizaciones como Amnistía Internacional han destacado que este fallo representa un hito fundamental en la lucha contra la impunidad de los delitos sexuales, especialmente cuando se aplican perspectivas de género en la investigación. La resolución envía un mensaje claro sobre la importancia de creer a las víctimas y de procesar los delitos considerando las asimetrías de poder.

El apoyo recibido por Thelma Fardín fue masivo, contando con el respaldo de colegas, periodistas y activistas que vieron en su lucha una batalla colectiva por la dignidad y la justicia. Al conocerse la ratificación de la condena, Thelma Fardín expresó su sentir a través de sus redes sociales con una frase lapidaria: 'Ganamos otra vez'.

Posteriormente, la actriz dedicó palabras de profundo agradecimiento a su equipo legal, a las organizaciones sociales y a todas aquellas personas que no la dejaron sola durante casi una década de lucha. Fardín enfatizó que este resultado no es solo una victoria personal, sino un triunfo para todas aquellas víctimas que aún temen hablar.

El caso de Juan Darthés quedará registrado como un ejemplo de que, a pesar del tiempo y el poder, la verdad puede prevalecer en los tribunales, ayudando a desmantelar estructuras de abuso que durante décadas fueron consideradas intocables en el mundo del arte y la televisión





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