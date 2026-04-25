Condena para José Francisco Suárez por feminicidio en Bogotá

Un juez condenó a José Francisco Suárez por el crimen de su pareja sentimental ocurrido en octubre de 2023 en el sur de Bogotá. La decisión se basa en pruebas presentadas por la Fiscalía que acreditan el delito de feminicidio agravado.

Un juez de conocimiento ha dictado un fallo condenatorio contra José Francisco Suárez, hallándolo responsable del crimen de su pareja sentimental, un hecho trágico ocurrido en octubre de 2023 en el sur de Bogotá .

Esta decisión judicial se fundamenta en el sólido material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, a través del fiscal asignado a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá. La investigación exhaustiva y la presentación de pruebas contundentes permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado en el delito de feminicidio agravado, un crimen que conmocionó a la comunidad y que pone de manifiesto la persistente problemática de la violencia de género en el país.

La sentencia representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para la víctima y su familia, y envía un mensaje contundente a quienes incurren en actos de violencia contra las mujeres. El proceso judicial ha sido meticuloso, buscando garantizar el debido proceso y la correcta aplicación de la ley, con el objetivo de asegurar que el responsable de este terrible acto responda por sus acciones.

La Fiscalía ha trabajado incansablemente para reconstruir los hechos y presentar pruebas irrefutables que demuestren la culpabilidad del procesado, demostrando un compromiso firme con la protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. La investigación, que se inició inmediatamente después de los hechos, reveló que el 9 de octubre de 2023, José Francisco Suárez habría agredido repetidamente a su pareja.

La violencia no se limitó a un solo momento o lugar, sino que se desarrolló en diferentes etapas y escenarios. Inicialmente, el ataque comenzó en un establecimiento público, donde la víctima fue sometida a las primeras agresiones. Posteriormente, la violencia continuó en la vivienda que la pareja compartía en la localidad de Bosa, intensificándose y culminando en lesiones de gravedad para la víctima.

El procesado, en un intento por encubrir sus acciones, trasladó a la mujer a un centro asistencial, donde mintió sobre las causas de sus heridas, afirmando que se debían a una caída accidental en el baño. Sin embargo, la gravedad de las lesiones fue tal que la víctima no pudo sobrevivir, falleciendo poco después en el hospital.

La Fiscalía, al detectar inconsistencias en la versión del acusado, profundizó la investigación, recopilando pruebas que demostraron la falsedad de su relato y la verdadera naturaleza de los hechos. La reconstrucción del caso se basó en testimonios de testigos, análisis forenses y, crucialmente, en las imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en el lugar de los hechos.

Estas imágenes fueron determinantes para establecer la secuencia de los eventos y evidenciar la agresión sufrida por la víctima dentro de la vivienda. Además de las pruebas directas relacionadas con la agresión física, la Fiscalía también presentó evidencia que demostró que la víctima había sido sometida a un patrón de violencia física y psicológica por parte de su pareja. Se evidenciaron dinámicas de control sobre su entorno social, limitando su libertad y autonomía.

Estos elementos, considerados dentro de la valoración del caso, contribuyeron a la calificación del delito como feminicidio agravado, reconociendo la existencia de factores de vulnerabilidad y la intencionalidad del agresor. La Fiscalía argumentó que la violencia no fue un acto aislado, sino el resultado de una relación marcada por el abuso y el control.

La decisión del juez de condenar a José Francisco Suárez representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género y el feminicidio en Colombia. La audiencia de lectura de sentencia, programada para el próximo 10 de junio, será el momento en que se determine la pena que deberá cumplir el condenado por el delito de feminicidio agravado.

Se espera que la sentencia sea ejemplarizante, enviando un mensaje claro de tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres y promoviendo una cultura de respeto y equidad. La Fiscalía continuará trabajando en la prevención y el abordaje integral de la violencia de género, brindando apoyo a las víctimas y garantizando que los agresores sean llevados ante la justicia





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