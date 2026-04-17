Condenada a más de ocho años de prisión por homicidio de expareja en Barrancabermeja

María Inés González Gómez recibió una sentencia de 8 años y 6 meses de cárcel por la muerte de su expareja sentimental, Gustavo Aguilera Jiménez, de 72 años, tras una violenta discusión en Barrancabermeja. La condena se debió a un preacuerdo con la Fiscalía tras admitir su responsabilidad en el delito de homicidio simple. El incidente ocurrió el 10 de enero de 2025 y, según las investigaciones, se desató tras una fuerte discusión donde la mujer utilizó un objeto cortopunzante. Allegados a la víctima señalan antecedentes de violencia por parte del fallecido.

En un veredicto que pone fin a un doloroso capítulo, María Inés González Gómez ha sido sentenciada a una pena de 8 años y 6 meses de prisión por el grave delito de homicidio. La condena se produce tras la muerte de su expareja sentimental, Gustavo Aguilera Jiménez, un hombre de 72 años, a consecuencia de una acalorada y violenta discusión que tuvo lugar en la ciudad de Barrancabermeja . La sentencia fue formalmente impuesta por un juez de conocimiento, luego de que la acusada optara por un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. En este acuerdo, María Inés González Gómez admitió de manera libre, voluntaria e informada su plena responsabilidad en el delito de homicidio simple, allanándose a la imposición de una condena.

Los hechos que desencadenaron esta tragedia ocurrieron el pasado 10 de enero de 2025, en el barrio El Refugio, una zona residencial de Barrancabermeja. De acuerdo con los detalles recopilados durante la investigación judicial, ese día la mujer sostuvo una acalorada disputa con el adulto mayor. La relación sentimental entre ambos había perdurado por aproximadamente cinco años, aunque para la fecha de los hechos ya no convivían como pareja. A pesar de la separación física, mantenían contacto y, lamentablemente, las confrontaciones verbales parecían ser una constante en su interacción.

Durante el transcurso de la riña, la dinámica escaló a un punto crítico cuando María Inés González Gómez presuntamente atacó al adulto mayor con un objeto cortopunzante. El impacto de este ataque resultó en heridas de extrema gravedad que, de forma irreversible, acabaron con la vida de Gustavo Aguilera Jiménez. La Fiscalía, en su exposición de los hechos, detalló que el incidente se vio exacerbado por el consumo de bebidas alcohólicas. Se relata que, en medio del estado de embriaguez, se desató una pelea entre la pareja. La mujer, que según los informes preliminares habría sido agredida por el hombre, reaccionó rompiendo una botella de vidrio. Con uno de los fragmentos afilados, atacó al adulto mayor directamente en el cuello, infligiéndole una herida mortal que no le dio oportunidad de sobrevivir. El móvil inicial de la disputa, según las autoridades, habría sido la presunta destrucción por parte del hombre de un teléfono celular propiedad de González Gómez, un acto que habría servido como detonante para la discusión.

Al llegar al lugar de los hechos, respondiendo a una alerta emitida por la comunidad, las unidades de la Policía Nacional encontraron a Gustavo Aguilera Jiménez sin signos vitales. María Inés González Gómez se encontraba aún en la escena y fue inmediatamente detenida en flagrancia, procediendo a su puesta a disposición de las autoridades competentes. Paralelamente, allegados a la mujer han interpuesto denuncias y han manifestado a los investigadores que, en ocasiones anteriores, el ahora fallecido Gustavo Aguilera Jiménez habría ejercido violencia física y verbal en su contra, sugiriendo un historial de maltrato que pudo haber influido en el desenlace fatal.

Como evidencia de este contexto de violencia previa, ha circulado en diversas plataformas de redes sociales un video que documenta un incidente ocurrido en noviembre de 2024. En la grabación se observa al hombre llegando hasta el establecimiento de belleza donde María Inés González Gómez se desempeñaba como manicurista. El video muestra cómo el hombre la sujetó con fuerza por el rostro mientras le increpaba supuestos actos de infidelidad, mientras ella imploraba que llamaran a la policía. Este evento se considera un antecedente relevante que da cuenta de la dinámica de violencia que, según la defensa y familiares de la acusada, pudo haber estado sufriendo.

Todos estos elementos probatorios, incluyendo testimonios y evidencias documentales como el video, fueron cuidadosamente evaluados y tenidos en cuenta durante el proceso de negociación del preacuerdo entre la defensa de María Inés González Gómez y la Fiscalía. El juez de conocimiento, tras revisar detalladamente el acuerdo alcanzado y verificar que cumplía con todos los requisitos legales, procedió a avalarlo formalmente. Como consecuencia directa de la aceptación de cargos y el preacuerdo, el juez ha dictaminado que María Inés González Gómez deberá continuar privada de su libertad para cumplir íntegramente la pena de 8 años y 6 meses de prisión impuesta, asegurando así la respuesta judicial ante el trágico suceso.

Gustavo Aguilera Jiménez, la víctima, era una persona reconocida en Barrancabermeja por haber sido pensionado de Ecopetrol y por su prolongada trayectoria laboral en labores de vigilancia, especialmente dentro de las instalaciones de la refinería de la ciudad. Su fallecimiento representa una pérdida significativa para su entorno y ha generado un profundo impacto en la comunidad





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