Condenado a 50 años 'El Monstruo de Ciudad Bolívar' por feminicidio y abusos sexuales

Kardyn Daniel Montilla Baquero, conocido como 'El Monstruo de Ciudad Bolívar', fue sentenciado a 50 años de prisión por feminicidio, abuso sexual y extorsión. El delincuente atraía a sus víctimas con falsas ofertas de trabajo.

Kardyn Daniel Montilla Baquero, apodado 'El Monstruo de Ciudad Bolívar ', ha sido sentenciado a 50 años de prisión tras ser hallado culpable de múltiples cargos relacionados con abuso sexual y feminicidio en Bogotá. El caso ha conmocionado a la opinión pública por la brutalidad de los hechos y la crueldad del perpetrador. Montilla Baquero utilizaba una estrategia perversa para atraer a sus víctimas, aprovechándose de la vulnerabilidad de mujeres en busca de empleo. Publicaba anuncios falsos de trabajo en redes sociales, prometiendo salarios atractivos, de hasta cuatro millones de pesos, para atraer su atención. Una vez que las mujeres contactaban con él, las citaba a lugares remotos y aislados, donde las sometía a abusos sexuales, robos y extorsiones. Además, tomaba fotografías de las víctimas para amenazarlas con publicarlas si no le entregaban dinero. Se estima que hubo al menos siete víctimas, siendo el caso de Catalina Leyva el más trágico y emblemático.

El horrendo crimen contra Catalina Leyva, una joven de 24 años, ocurrió en noviembre de 2024. Montilla le ofreció un supuesto trabajo como modelo de plataformas virtuales (webcam). Al llegar al lugar de la entrevista, la joven fue sometida a vejaciones sexuales, brutalmente golpeada y finalmente asfixiada, terminando en un feminicidio. El cuerpo de Catalina fue encontrado el 8 de noviembre de 2024 en una zona boscosa de Ciudad Bolívar. La investigación reveló que las conversaciones y citas se llevaban a cabo a través de WhatsApp, y los encuentros iniciales tenían lugar en la estación Perdomo de Transmilenio, desde donde Montilla trasladaba a las víctimas a lugares apartados. Durante su estancia en prisión, Montilla intentó escapar, lo que llevó a su traslado a la cárcel La Modelo. Se descubrió que había planeado meticulosamente la fuga, estudiando la distancia de la celda a la calle, la cantidad de rejas, los horarios de los guardias y elaborando incluso un croquis del sistema de alcantarillado. Finalmente, tras aceptar la acusación por feminicidio agravado, acceso carnal violento, extorsión, acceso abusivo a sistema informático y falsedad personal, fue condenado.

La sentencia incluye la pena de 50 años de prisión y la posterior expulsión de Montilla Baquero a su país de origen, Venezuela, una vez cumpla la condena. Este caso ha puesto de relieve la importancia de la prevención y la protección de las mujeres contra la violencia de género, así como la necesidad de una justicia rápida y efectiva. Además del caso del 'Monstruo de Ciudad Bolívar', el artículo también menciona otros temas de interés, como detalles sobre obras en la cárcel de Itagüí, incluyendo la construcción de pisos y apartamentos a medida de los presos y una capilla. También se hace referencia a un estudio sobre el consumo de café y su impacto en la salud humana, así como temas relacionados con finanzas personales.





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Feminicidio Abuso Sexual Extorsión Ciudad Bolívar Condena Falsas Ofertas De Trabajo

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