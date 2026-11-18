La justicia argentina condenó a cadena perpetua a Fernando Barrientos por el triple lesbicidio en Barracas, reconociendo el odio homofóbico como agravante. Un precedente histórico para los derechos LGBTI+ en Argentina.

La Justicia argentina ha condenado a cadena perpetua a Fernando Barrientos por el triple asesinato de mujeres lesbianas ocurrido en mayo de 2024 en el barrio de Barracas, Buenos Aires. El veredicto, dictado este miércoles, marca un precedente legal significativo al reconocer explícitamente el odio a la orientación sexual como un factor agravante en los crímenes de lesbasexualidad.

Las víctimas del ataque incendiario fueron Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 fundamentó su decisión considerando que la actuación del acusado estuvo marcada por el ensañamiento, la alevosía y la motivación homofóbica, estableciendo así una línea clara en la persecución de crímenes de odio.

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Mecanismo del crimen y elementos probatorios

Los jueces determinaron que Barrientos utilizó medios idóneos para crear un peligro común mediante la provocación de un incendio en la pensión donde residían las cuatro mujeres. Este ataque fue la culminación de un contexto previo documentado durante el juicio, que comenzó el 18 de mayo, caracterizado por hostigamiento, insultos y amenazas dirigidas específicamente contra las víctimas por su orientación sexual.

La acusación sustentó su hipótesis de criminalidad basada en testimonios de vecinos y pericias forenses sobre el incendio. Estas evidencias permitieron demostrar no solo el acto violento en sí, sino la intención previa del acusado de aislar y eliminar a sus vecinas debido al prejuicio contra su identidad sexual, lo que elevó la gravedad de los cargos.

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Respuesta de la sociedad y querella colectiva

Durante la audiencia, decenas de personas se concentraron frente al tribunal exhibiendo pancartas con los nombres de Pamela, Mercedes y Andrea, exigiendo pena privativa de libertad. Al conocerse el fallo, más de doscientas integrantes de organizaciones feministas y LGBT+, incluyendo a la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+), celebraron el veredicto a pesar de la intensa lluvia, consolidando una movilización social histórica.

La FALGBT+ participó como querellante colectiva en este proceso judicial, una intervención inédita en un caso de lesbicidio en la región. Esta figura legal permitió representar los intereses colectivos de la población LGBTI+, asegurando que la sentencia no solo juzgue el hecho individual, sino que afiance derechos y protecciones para toda la comunidad vulnerable frente a la violencia estructural.

Consecuencias para la superviviente y sentencias

Además de la condena por los tres homicidios, Fernando Barrientos fue condenado por el homicidio agravado en grado de tentativa contra Sofía Castro Riglos. Esta mujer sobrevivió al ataque incendiario pero sufrió secuelas físicas y psicológicas severas que afectan su calidad de vida actual, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia ante este acto de violencia extrema.

Antes de que se anunciara el veredicto, Fernando Barrientos declaró su inocencia, afirmando que solo podía decir que se sentía inocente. Sin embargo, el tribunal desestimó esta postura al pesar la evidencia de que su actuación fue premeditada y motivada por el odio, dejando una condena firme que busca disuadir futuros actos de violencia homofóbica en Argentina.