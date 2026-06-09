Condenan a mujer por homicidio en procedimiento estético ilegal en Bogotá

Un juez avaló el preacuerdo y sentenció a Katherine Zuleta Castilla a ocho años y ocho meses de prisión por la muerte de una paciente en un centro estético clandestino en Bogotá.

Un juez penal de conocimiento de Bogotá avaló de manera formal el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y Katherine Zuleta Castilla, declarándola responsable de los hechos que cobraron la vida de una ciudadana en el suroccidente de Bogotá .

Tras la validación del pacto judicial, la procesada fue sentenciada a cumplir una pena de ocho años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual. La mujer que ingresó a un centro estético irregular en Bogotá, en donde le practicaron un procedimiento estético que horas después cobró su vida, fue identificada como Yulixa Toloza. Fracturas, hematomas y heridas con arma blanca: lo que reveló la necropsia de Yulixa Toloza.

Los hechos bajo investigación penal se registraron el 17 de mayo de 2023 al interior de un inmueble residencial ubicado en la localidad de Kennedy. La contundencia del material probatorio recopilado por el ente acusador motivó a la implicada a aceptar su participación directa en las fallas que desencadenaron el deceso de la paciente, evitando así la etapa de juicio oral a cambio de una rebaja en la dosificación de la condena.

La investigación determinó que la intervención se llevó a cabo bajo condiciones críticas de salubridad y seguridad. El dictamen pericial evidenció que la agresión a la integridad de la víctima ocurrió de manera improvisada en las instalaciones de un apartamento, omitiendo por completo los protocolos técnicos y sanitarios obligatorios para la preservación de la salud humana.

Asimismo, las indagaciones judiciales confirmaron que Zuleta Castilla no contaba con la formación médica titulada ni poseía la idoneidad requerida por las autoridades de salud para ejercer este tipo de prácticas quirúrgicas. A pesar de su absoluta falta de capacitación científica, la hoy condenada decidió continuar con la ejecución del procedimiento estético, asumiendo de forma voluntaria una actividad que representaba un peligro inminente y previsible para la vida de la persona atendida.

Este caso pone en evidencia los graves riesgos a los que se exponen quienes acuden a establecimientos clandestinos o a personas sin las credenciales adecuadas para realizarse intervenciones estéticas. Las autoridades sanitarias han hecho reiterados llamados a la ciudadanía para verificar la idoneidad de los profesionales y la legalidad de los centros donde se realizan estos procedimientos, pues la falta de control puede derivar en consecuencias fatales como las ocurridas en esta ocasión.

El dictamen forense y las lesiones derivadas del procedimiento estético fueron cruciales para la tipificación del delito. La reconstrucción de los hechos permitió establecer que, durante el desarrollo de la sesión estética, la víctima perdió repentinamente el conocimiento debido a las agresiones internas en su organismo.

Aunque la mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano en la localidad de Kennedy, el personal médico de turno reportó que ingresó a las instalaciones sanitarias sin signos vitales, haciendo imposibles las maniobras de reanimación. Los análisis forenses posteriores realizados al cuerpo de la occisa esclarecieron de forma científica la causa exacta de la muerte. Los peritos determinaron que el fallecimiento fue el producto directo de perforaciones severas localizadas en el pulmón derecho y en el corazón.

Estas heridas provocaron un neumotórax traumático grave, derivado de las lesiones infligidas con un elemento cortopunzante que fue introducido sin control técnico durante el procedimiento estético, fallas que sirvieron como sustento jurídico para que el juez tipificara la conducta bajo la figura de dolo eventual. Dolo eventual significa que la condenada previó la posibilidad de causar la muerte y, a pesar de ello, continuó con su accionar, aceptando las consecuencias.

Este fallo envía un mensaje claro sobre la responsabilidad penal de quienes realizan prácticas ilegales que atentan contra la vida y la salud de las personas. Las autoridades judiciales reiteraron su compromiso de perseguir estos delitos y advirtieron que seguirán trabajando para desmantelar las redes de centros estéticos fraudulentos que operan en la clandestinidad, poniendo en riesgo a la comunidad





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Homicidio Procedimiento Estético Dolo Eventual Bogotá Condena

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